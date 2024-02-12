В Минспорта рассказали, зачем увеличили финансирование ХК «Сибирь»

В этом году ХК «Сибирь» выделят 1,21 миллиарда рублей из бюджета Новосибирской области, что на 47,02% больше, чем в прошлом году (823 миллиона рублей).
― Потребность была учтена при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-206 годов, ― отметили в минспорта Новосибирской области.
Напомним, что новосибирцы не довольны результатом игры любимого клуба. «Сибирь» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Из-за ряда поражений среди болельщиков расползлись слухи о скорой смене руководящего состава. Однако новосибирский комментатор Даниил Шубин пояснил, что отставка только обсуждается.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл матч «Авангарду».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте.
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