В Минспорта рассказали, зачем увеличили финансирование ХК «Сибирь»

В этом году ХК «Сибирь» выделят 1,21 миллиарда рублей из бюджета Новосибирской области, что на 47,02% больше, чем в прошлом году (823 миллиона рублей).

― Потребность была учтена при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-206 годов, ― отметили в минспорта Новосибирской области.

Напомним, что новосибирцы не довольны результатом игры любимого клуба. «Сибирь» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Из-за ряда поражений среди болельщиков расползлись слухи о скорой смене руководящего состава. Однако новосибирский комментатор Даниил Шубин пояснил, что отставка только обсуждается.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл матч «Авангарду».