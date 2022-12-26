Рекламодателям

Володин считает правильным повысить налоги для покинувших страну россиян

  • 26/12/2022, 13:06
Автор:
Володин считает правильным повысить налоги для покинувших страну россиян
Председатель ГД заявил, что работа над соответствующими изменениями в законодательство уже ведется.

— Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно, — написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин уверен, что те, кто осознал свою ошибку, уже вернулись. При этом остальные, по его мнению, должны понимать, что большинство российского общества не поддерживает их поступок, добавил чиновник.

Председатель ГД напомнил, что до настоящего времени покинувшие страну граждане России продолжают работать в российских компаниях «на удаленке», вследствие чего пользуются всеми льготами, которые она им дает на основании российского законодательства.

— Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо, — подчеркнул Вячеслав Володин. —Работаем над соответствующими изменениями в законодательство.

Ранее редакция сообщала, что спикер Думы Володин призвал приравнять «погибших за Родину» бойцов ЧВК и военнослужащих.

Фото с сайта Госдумы

331

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уехавшие россияне повышение налогов налоги Госдума


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
сообщество предпринимателей

VIP-club: Бизнес как искусство!

Когда мир полон тревожных событий, нельзя пускать в себя негативные эмоции, лучше общаться с позитивными людьми, наполняя свой мир музыкой добра и созидательной энергией. Духовная наполненность и открытость ко всему новому всегда обогащает.
Читать статью >>
Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Иркутской области

Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Иркутской области

Объем инвестиций в проект составит 3 млрд. рублей.
Читать статью >>

Новосибирских чиновников не выпустят с работы до вечера 31 декабря

Во избежание возможного срыва «бюджетных» работ для получения федеральных трансфертов.
Читать статью >>
недвижимость

В Новый год — с новыми проектами

В ГК «Первый строительный фонд» подвели итоги 2022 года и анонсировали новые проекты.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Иркутская область лидирует в Сибири по приросту нанятых на предприятия сотрудников

26/12/2022, 18:07

VIP-club: Бизнес как искусство!

26/12/2022, 17:35

Второе уголовное дело возбуждено против сотрудника Кирзинского заказника

26/12/2022, 16:44

Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Иркутской области

26/12/2022, 16:18
Популярное

Более половины пресервов из сельди опасно употреблять в пищу

26/12/2022, 17:56

ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

26/12/2022, 15:23

В Новосибирске и области заметно похолодает в последнюю неделю декабря

26/12/2022, 15:08
Новости компаний

Оформите кредитную карту «Мир» и получайте дополнительный кешбэк до 20%

26/12/2022, 17:54

В Новосибирске при участии Сбербанка открылся самый длинный в мире каток

26/12/2022, 17:06

ВТБ запустил ипотеку на покупку частных домов по договору долевого участия

26/12/2022, 15:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска