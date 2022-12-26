Володин считает правильным повысить налоги для покинувших страну россиян

— Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно, — написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин уверен, что те, кто осознал свою ошибку, уже вернулись. При этом остальные, по его мнению, должны понимать, что большинство российского общества не поддерживает их поступок, добавил чиновник.

Председатель ГД напомнил, что до настоящего времени покинувшие страну граждане России продолжают работать в российских компаниях «на удаленке», вследствие чего пользуются всеми льготами, которые она им дает на основании российского законодательства.

— Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо, — подчеркнул Вячеслав Володин. —Работаем над соответствующими изменениями в законодательство.

Ранее редакция сообщала, что спикер Думы Володин призвал приравнять «погибших за Родину» бойцов ЧВК и военнослужащих.

Фото с сайта Госдумы