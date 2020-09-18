19 магазинов сети «Холидей» проданы с аукциона

Имущество торговой сети «Холидей» в Сибири вызвало ажиотаж, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), который был организатором торгов.
На торгах отдельными лотами реализованы 19 объектов недвижимости — бывшие магазины торговой сети в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Площадь помещений варьируется от 155,3 кв. м до 2,4 тысячи кв м. Торги проходили на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online — в рамках процедуры банкротства ООО «Компания Холидей». Имущество сети находилось в залоге у АО «Газпромбанк».
Отмечается, что на участие в торгах были приняты 164 заявки от потенциальных покупателей. За каждый лот боролись от 2 до 18 претендентов.
— Почти все лоты были проданы с превышением начальной цены в среднем на 80%. По некоторым лотам превышение было в 2-3 раза, — уточнили в РАД.
Суммарная цена продажи имущества новосибирского ритейлера составила 717 млн рублей.
— До РАДа активы «Холидея» несколько раз пытался продать другой организатор торгов. Но безуспешно. Главная ошибка заключалась в попытке реализовать все объекты, расположенные в разных городах и областях, единым лотом, в одни руки. Как показывает наш опыт продаж — практически невозможно найти инвестора на крупный портфель недвижимости, а если такой и найдется, то продажа не будет эффективной. Один объект в одни руки принесет собственнику гораздо более высокий доход, чем реализация всего пула целиком. Каждый объект по-своему уникален и требует отдельного продвижения на рынок и поиска покупателей. Изменив подход к реализации, мы получили ажиотажный спрос уже на первых торгах, — прокомментировала итоги аукциона заместитель генерального директора РАД Ольга Желудкова.
Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл». Общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов.
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