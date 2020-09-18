19 магазинов сети «Холидей» проданы с аукциона

Имущество торговой сети «Холидей» в Сибири вызвало ажиотаж, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), который был организатором торгов.

На торгах отдельными лотами реализованы 19 объектов недвижимости — бывшие магазины торговой сети в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Площадь помещений варьируется от 155,3 кв. м до 2,4 тысячи кв м. Торги проходили на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online — в рамках процедуры банкротства ООО «Компания Холидей». Имущество сети находилось в залоге у АО «Газпромбанк».

Отмечается, что на участие в торгах были приняты 164 заявки от потенциальных покупателей. За каждый лот боролись от 2 до 18 претендентов.

— Почти все лоты были проданы с превышением начальной цены в среднем на 80%. По некоторым лотам превышение было в 2-3 раза, — уточнили в РАД.

Суммарная цена продажи имущества новосибирского ритейлера составила 717 млн рублей.

— До РАДа активы «Холидея» несколько раз пытался продать другой организатор торгов. Но безуспешно. Главная ошибка заключалась в попытке реализовать все объекты, расположенные в разных городах и областях, единым лотом, в одни руки. Как показывает наш опыт продаж — практически невозможно найти инвестора на крупный портфель недвижимости, а если такой и найдется, то продажа не будет эффективной. Один объект в одни руки принесет собственнику гораздо более высокий доход, чем реализация всего пула целиком. Каждый объект по-своему уникален и требует отдельного продвижения на рынок и поиска покупателей. Изменив подход к реализации, мы получили ажиотажный спрос уже на первых торгах, — прокомментировала итоги аукциона заместитель генерального директора РАД Ольга Желудкова.

В начале сентября ООО «Солярис» объявило о начале сбора заявок для участия о новом аукционе по продаже имущественного комплекса «Холидея». Информация об этом была размещена на сайте Реестра банкротств. Начальная стоимость выставленного на торги имущества составила почти 680 млн рублей. Тогда же компания сообщила о продаже двух крупных объектов новосибирского ритейлера: в Барнауле — ООО «МАРИЯ-РА» почти за 170 млн рублей и в Новоалтайске — Роману Соловьеву (действующему в интересах торгового дома омского ритейлера Виктора Шкуренко) за 574 млн рублей.

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл». Общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов.

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