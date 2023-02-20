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Волонтёры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»

  • 20/02/2023, 11:02
За последние три года 126 волонтёрских команд из Сбербанка и 25 команд из внешних организаций помогли воспитанникам детских домов получить полезные знания в области финансовой грамотности.

банкиПрограмма действует в 46 регионах России, а её участниками стали дети из 83 детских домов.

В регионах присутствия Сибирского банка в прошлом году в проекте приняли участие 10 детских домов и почти 140 детей. Им помогали почти 50 волонтеров-сотрудников Сбера. В Новосибирске к проекту подключились 4 учреждения и 50 детей, волонтерами проекта стали 20 сотрудников банка. Каждый волонтёр программы проходит подготовку на специальной цифровой платформе, где осваивает методологические и образовательные навыки для взаимодействия с воспитанниками учреждений. Это позволяет системно подготовить ребёнка к жизни за пределами детского дома, помогает с основами финансовой и правовой грамотности, даёт возможность уберечься от действий мошенников.

Волонтёрская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов реализуется Сбером в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», эксперты которого разработали методические материалы и сценарии занятий.

Марина Михайлова, программный директор БФ «Вклад в будущее»: 

«В наших ближайших планах — развитие отношений с участниками проекта и после выпуска из детского дома. С помощью передачи знаний об основах финансовой и правовой грамотности мы хотим сопроводить ребят на первых шагах их взрослой жизни». 

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Волонтерство – одна из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры. Выпускники детских домов – одна из самых уязвимых для мошенников категорий населения, и проект по повышению их финансовой грамотности стал для нас особенным. Я очень благодарен коллегам, которые регулярно посещают различные детские учреждения по всей Сибири и проводят такую важную просветительскую работу».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер волонтерство банки


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