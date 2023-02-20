— Думаю, что сейчас промышленность в России живет вопреки системе, а не благодаря, как было в СССР, который являлся основным экспортером технологий тяжелой промышленности в мире.

В последнее время деятельность, которой мы, промышленники, занимаемся, можно назвать парадоксальной. В отрасли очень ярко очерчивается «роль личности в истории». То есть если в компании есть личность, которая двигает проекты — проект двигается, если такого человека нет — ничего не происходит. Это актуально для всех компаний, расположенных во всех странах бывшего СССР, которых я отслеживаю.

Чего, на мой взгляд, сейчас не хватает для развития промышленности в России? Прежде всего, я не вижу четкого описания того, где мы находимся. Разговоры о росте или падении на 1% — это статистическая погрешность, так что по факту мы сейчас оцениваем только настроения, ничего более, но на эти настроения ориентируется политическая воля.

Я не вижу желания выстраивать промышленность на основе законов развития производства, формировать то, с чего начинается промышленность — с производства средств производства. Я даже не слышу этих слов ни от кого: ни от экономистов, ни от политиков, об этом говорят только такие, как я. Я говорю о необходимости производства станков и оборудования, разработки и производства технологий, комплектующих, специальных материалов.

Если посмотреть программу развития Сибири, которая недавно была озвучена премьер-министром Михаилом Мишустиным, то о развитии машиностроения в округе речи даже не идет. А как мы будем создавать промышленность, если не собираемся развивать машиностроение и станкостроение?

Мне больно, когда на производство заходят банки, которые ничего не понимают в этой сфере, и поэтому их действия не выдерживают никакой критики. В таких ситуациях нет ничего, кроме истерики. Мы уже проходили такое в 2008 году, когда многие предприятия оказались в сложной ситуации и попали в предбанкротное состояние. Никто не мог предусмотреть кризис 2008 года или такой кризис, как пандемия, к этому невозможно подготовиться. Казалось бы, ну выдержите вы паузу в полгода-год, дайте шанс сохранить производство — и все наладится. Нет, банки предпочитают банкротить предприятия, даже понимая, что ничего на этом не заработают, — просто из принципа. Так, например, произошло с «Тяжстанкогидропрессом». Банки подняли истерику, убили предприятие, а что дальше?

Что касается темы импортозамещения. У меня в России конкуренты — только западные компании, и я точно знаю, что такое импортозамещение. Но что я вижу сейчас: зачастую под видом оборудования или комплектующих отечественного производства появляется фальсификат. Да, у них в паспортах и декларациях прописано что оборудование произведено в России, но это часто не соответствует действительности. Это один из основных производственных рисков, так как дискредитирует отечественных разработчиков и производителей, а те, кто использует данное оборудование, вынуждены будут брать на себя повышенные эксплуатационные риски. Пока мы не будем развивать производство средств производства и необходимых для этого комплектующих внутри страны, риски будут сохраняться и усиливаться. Этот сегмент отрасли до сих пор живет сам по себе.

У нас в целом сегодня сформировалась очень странная ситуация: промышленность, финансовая сфера и власть существуют отдельно друг от друга. Для развития производства нужны деньги и программы развития, которых у нас нет. Хотя в мировой практике есть вполне работающие инструменты. Я изучал программы финансирования отрасли, создания и внедрения новых технологий, создания новых производств, например в ЕС или в Казахстане. Мы работали по таким программам, и я могу говорить об их эффективности.

Самое обидное, что об этом все знают, но никто ничего не делает и не перенимает опыт.

Заявляемые программы развития производств, например поддержки несырьевого экспорта, зачастую сводятся к декларациям и набору мер «поддержки», не оказывающих реального влияния. Экспортное финансирование на практике доступно только избранным, все остальные выполняют роль статистов. Такая же ситуация и по другим программам развития.

Но в «среднем по больнице» получается, что «по итогам года промышленность в России хорошо профинансировали по программам с господдержкой».

По материалам выступления на круглом столе «Тренды-2023: что ждет экономику в новом году?», организованном бизнес-инкубатором НГУЭУ и бизнес-порталом Infopro54.