Вооруженного мужчину обезвредили клиенты бара в Новосибирске

Вечером в одном из баров Кировского района клиенты обезвредили вооруженного ножом мужчину.

— Сигнал тревоги из круглосуточно работающего бара-магазина, расположенного на улице Виктора Уса, поступил в дежурную часть «Гвардии» 16 апреля в 22:50, — говорится в сообщении Агентства безопасности «Гвардия».

По прибытии экипаж увидел лежащего без сознания мужчину, а рядом с ним нож и кровь. Продавец, который вызвал ГБР, рассказал, что молодой человек без каких-либо причин начал пинать автомат с мягкими игрушками. Ему сделали замечание, однако он воспринял его агрессивно и начал угрожать всем присутствующим ножом.

На это несколько мужчин, отдыхавших в баре, обезвредили молодого человека. Его уложили на лопатки и выбили нож из рук.

— Бойцам ГБР оставалось лишь провести задержание и передать нарушителя полиции, но для этого мужчину нужно было сперва привести в чувство, – отметили в сообщении.

В бар была вызвана скорая, которая осмотрела пострадавшего, не нашла чего-то серьезного и уехала.

— В момент, когда медики поднимали задержанного, из внутреннего кармана его куртки на пол выпал пистолет с коричневой бакелитовой рукоятью в черной кожаной кобуре, — подчеркнули в «Гвардии».

Пришедшего в сознание хулигана с арсеналом передали в отдел полиции. По словам очевидцев, которые знают мужчину, ранее он был судим и прошел СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Ранее редакция сообщала о том, что экс-вагнеровца приговорили к 17 годам за изнасилование школьниц в Новосибирске.