Вопрос о передаче имущества СО РАН отложен

На очередном заседании президиума СО РАН его председатель академик Валентин Пармон сказал, что вопрос о передаче имущества, находящегося в оперативном управлении СО РАН, отложен, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Во вторник было второе заседание согласительной комиссии о передаче имущества Академии и ее отделений: Уральского, Сибирского и Дальневосточного. В результате обсуждения вице-президент РАН академик Юрий Балега отказался подписывать предложенные документы. Сейчас этот вопрос перенесен для дальнейшего обсуждения. В Новосибирске мы будем продолжать работу с руководством области, мэрией города и территориальным управлением Министерства науки и высшего образования РФ по судьбе имущества. СО РАН не держится за непрофильное имущество, но нам надо договориться, как оно будет использоваться, какова будет система управления им. Без понимания этих моментов развивать Академгородок будет невозможно, — сказал Валентин Пармон.