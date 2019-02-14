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«Брусника. Сибакадемстрой» запустила программу межрегионального переезда

  • 14/02/2019, 17:18
Застройщик предложил жителям Новокузнецка обменять вторичку на новые квартиры в Новосибирске.

«Брусника. Сибакадемстрой» запустила программу межрегионального переезда Программа обмена квартир «Брусника. Сибакадемстрой» работает для жителей Новосибирска с 2013 года. Застройщик выкупает вторичные квартиры внутри города, а также в Бердске и Краснообске, в обмен на новые в своих проектах. Деньги с продажи идут в счёт стоимости новой квартиры. На остаток суммы можно оформить ипотеку или взять беспроцентную рассрочку. Кроме того, действие программы обмена распространяется между городами присутствия Брусники — Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Сургут, Видное Московской области, сообщили в пресс-службе компании.

С 10 февраля «Брусника. Сибакадемстрой» расширила географию программы обмена на один из крупных городов соседней Кемеровской области — Новокузнецк. Обмен актуален для тех, кто хочет переехать в Новосибирск и имеет в собственности квартиру в родном городе. Компания выкупит её на себя и обменяет на новую в одном из пяти проектов — микрорайон «Европейский Берег», кварталы «Панорама», «На Декабристов», «Дунаевский» и урбан-виллы на «Никитина». Кроме того, для жителей Новокузнецка действует пакет привилегий по обмену: проживание в своей квартире до 3 месяцев после сделки для подготовки к переезду, получение «сдачи» на ремонт и выкуп долгов по ипотеке или других задолженностей до 2,5 млн рублей.

— Ежегодная статистика миграции из Новокузнецка — около 10-12 тысяч человек. Приоритетных направлений несколько: Новосибирск — одно их них. В основном люди переезжают для обучения в ВУЗах, в поисках работы и для улучшения качества жизни. В «Брусника. Сибакадемстрой» регулярно наблюдаются сезонные всплески региональных сделок. В среднем по году около 5% сделок проходит именно с Новокузнецком, — прокомментировали в отделе продаж «Брусника. Сибакадемстрой».

Межрегиональная сделка по обмену займёт до 10 рабочих дней, при этом подписание договора на продажу вторичной квартиры и покупку новой пройдёт день в день. Весь процесс может быть реализован дистанционно.

Фото: пресс-служба компании

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