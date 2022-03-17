Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на представителя компании.

— Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются, — говорится в заявлении перевозчика.

До этого турецкая авиакомпания Turkish Airlines предупредила билетных агентов о том, что приостанавливает продажу билетов для россиян на полеты из Турции в третьи страны. Такое решение связано с блокировкой российских банковских карт с системами Visa и Mastercard.

В свою очередь, 7 марта российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям.

5 марта, стало известно, что «Уральские авиалинии» прекратят полеты в Египет и обратно до конца мая 2022 года. Тогда же авиакомпания сообщила, что отменяет до 26 марта все рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армению, Азербайджан и Израиль в связи со сложившейся геополитической ситуацией.

Кроме того, из-за санкций Евросоюза все полеты из России с 5 марта прекратила авиакомпания Royal Flight. Прежде «Аэрофлот» сообщил об отмене всех рейсов в Европу.

Начиная с 6 марта, Росавиация порекомендовала авиакомпаниям прекратить выполнение всех международных рейсов, за исключением перевозчиков, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и по ним отсутствуют риски их ареста или задержания.

Для россиян, которые не могут улететь домой, Росавиация организует вывозные рейсы.