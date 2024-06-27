Вопросы межнационального сотрудничества обсудили на консультативном совете в мэрии Новосибирска

Начальник управления общественных связей мэрии Новосибирска Игорь Щукин сообщил, что работе по реализации государственной национальной политики способствует принятое в минувшем году соглашение о межрелигиозном сотрудничестве.

По его словам, на базе Городского межнационального центра в этом году прошло уже 88 мероприятий, в которых приняли участие примерно 2,5 тысячи человек.

В пресс-службе мэрии Новосибирска напомнили, что соглашение о межрелигиозном сотрудничестве на территории Новосибирска было заключено весной прошлого года с целью взаимодействия в вопросах сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитания молодежи, формирования высоких моральных ценностей у горожан, а также взаимодействия в сфере гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений.

Столица Сибири стала первым муниципалитетом в стране, где заключено подобное соглашение.