Подпольное вип-казино накрыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирске полицейские накрыли очередное подпольное казино, которое работало в круглосуточном режиме в центре города. Заведение в пятиэтажке на Советской, 44 было законспирировано и допуск сюда был только у избранных.

Организовала азартные игры 34-летняя местная жительница. В зале Вип-клуба постоянно находился администратор, помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения.

— В ходе осмотра, проведенного в игорном заведении, полицейские изъяли 17 системных блоков, 17 мониторов, 10 клавиатур, телевизор и 76 тысяч рублей, — сообщили в региональном ГУ МВД.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования следователи СК возбудили уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ОМОН ворвался в подпольный клуб в разгар игры. Увидев нежданных гостей, посетители казино бросились на пол, переворачивая под собой стулья и забыв про «три топора».