На ночных гонщиков вновь пожаловались в Новосибирске

Жители микрорайона «Башня» недовольны тем, что по ночам на прилегающей к ним территории устраиваются гонки.

Как сообщает «АСТ-54», ночные гонщики создают шум, который мешает спать жителям.

Эти гонки происходят уже не первый год, обычно в тёплое время года, и автомобилисты, собирающиеся напротив площади Карла Маркса, дрифтуют, из-за чего в воздухе стоит запах жжёной резины. Они снимают свои заезды на видео и повторяют уже отработанные манёвры.

— Когда же их наконец оштрафуют за агрессивную езду? У нас здесь бабушки и дети спят, — говорит автор видеоролика с ночными заездами.

Ранее редакция сообщала о том, что коммунисты России призывают ГИБДД уложить спать ночных байкеров.