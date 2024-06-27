На ночных гонщиков вновь пожаловались в Новосибирске

Жители микрорайона «Башня» недовольны тем, что по ночам на прилегающей к ним территории устраиваются гонки.
Как сообщает «АСТ-54», ночные гонщики создают шум, который мешает спать жителям.
Эти гонки происходят уже не первый год, обычно в тёплое время года, и автомобилисты, собирающиеся напротив площади Карла Маркса, дрифтуют, из-за чего в воздухе стоит запах жжёной резины. Они снимают свои заезды на видео и повторяют уже отработанные манёвры.
— Когда же их наконец оштрафуют за агрессивную езду? У нас здесь бабушки и дети спят, — говорит автор видеоролика с ночными заездами.
Ранее редакция сообщала о том, что коммунисты России призывают ГИБДД уложить спать ночных байкеров.
Источник фото: АСТ-54.
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