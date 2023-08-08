Восемь Эйфелевых башен обнаружили в Новосибирской области

Список локаций, где можно сфотографироваться с Эйфелевой башней в миниатюре, составили авторы паблика «Мы-НСО» в социальной сети ВКонтакте.

— Символ Франции можно найти в самых необычных местах. Мы вспомнили все маленькие копии башни, с которыми можно сделать красивые фото. А вы знаете, что в Новосибирске и области есть семь Эйфелевых башен? — задали вопрос подписчикам на странице сообщества.

Копии центральной парижской башни можно увидеть на Вокзальной магистрали, 5; улице 1905 года, 73; у торгового комплекса «Левобережный»; на улице Объединения, 101 и на Лескова, 282. А также – в жилом комплексе «Французский квартал». Кроме того, своя Эйфелева башня есть в селе Абрашино Новосибирской области: достопримечательность находится на дне мраморного карьера – под водой.

Интернет-пользователи оценили подборку, но уточнили, что это ещё не всё. Авторам поста показали фото ещё одной башни.