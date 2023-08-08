Большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики

В Новосибирской области абитуриенты медицинских учебных заведений активно заключают договоры на целевое обучение как в Новосибирске, так и в области. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Она подчеркнула, что система распределения помогает решать проблемы с кадровым дефицитом в регионе.

— Ежегодно примерно 50% целевых мест выделяется для абитуриентов в Новосибирской области. Они в будущем должны будут трудоустроиться в наши ЦРБ, еще 50% договоров на целевое обучение заключаются для того, чтобы закрыть потребности города Новосибирска, — уточнила Елена Аксенова.

— За последние 10 лет, мы практически перешли на госраспределение. Только оно осуществляется в высшей форме. Могу сказать, что 10 лет назад по целевому обучению поступали примерно 15% от всех бюджетных мест. Вчера, 7 августа, мы закрыли приказ по зачислению на бюджетные места, и могу сказать, что в этом году в НГМУ на лечебный факультет было зачислено по целевому набору 71% абитуриентов, на педиатрии — 73%, а на стоматологии— 62%, — уточнил он.

Ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин уточнил, что медицинские вузы практически вернулись к системе распределения выпускников.

Аналогичная ситуация и по программам ординатуры медуниверситета. По словам Игоря Маринкина, сегодня практически 90% мест в клиническую ординатуру НГМУ — это целевые места. При этом, существует список дефицитных направлений ординатуры со 100%-ной целевой квотой. К ним относятся: анестезиология и реаниматология, терапия, педиатрия, хирургия.

— В этом году мы должны принять в клиническую ординатуру на бюджетные места 266 человек. Из них 264 — целевые места. Из них почти 200— целевые места для НСО, — привел пример ректор НГМУ.

Елена Аксенова добавила, что с каждым годом растет и процент трудоустройства целевых студентов. В прошлом году, по итогам трудоустройства практически 60% выпускников, обучающихся по целевым договорам, вышли на работу в подведомственные Минздраву области учреждения.

— 40% составляют ребята, молодые врачи, которые либо поступили в клиническую ординатуру сразу же после окончания шестого курса, либо по каким-то семейным обстоятельствам или объективным обстоятельствам, указанным в целевом договоре, расторгли данный договор, — уточнила она.

— В этом году мы открыли целевой набор. 75% всего бюджетного набора — целевые договоры, — констатировал директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко.

Если в НГМУ приемная кампания закончилась, то в медицинском колледже она в самом разгаре. Главная особенность этого года — введение целевого набора по специальностям «Лечебное дело» (выпускаются фельдшера) и «Сестринское дело» (подготовка медицинских сестер и медбратьев). Всего по целевым договорам в регионе планируют принять на бюджет 797 абитуриентов.

Он рассказал, что с этого года медицинский колледж перешел на новый ФГОС. По нему программа обучения среднего медицинского персонала уменьшена на 1 год.

— То есть, по сути, мы вернулись к тому, что было в 90-х годах. Благодаря этому переходу через 2 года, мы получим спецвыпуск. На работу выйдут специалисты двух программ — существующей и ныне введенной. Это положительно скажется на кадровой составляющей Новосибирской области, — подчеркнул Алексей Пилипенко

По словам Алены Аксеновой, количество желающих учиться по целевому договору растет за счет профориентации школьников, формирования медицинских и химико-биологических классов.

Напомним, проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В 2022-2023 годах на базе школ открыты 55 специализированных классов по следующим направлениям: IT (программирование), математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое, агротехнологическое. По данным регионального Минобразования в 2023-2024 учебном году в 11 школах Новосибирской области откроются специализированные медицинские классы.

Целевое обучение — это программа, по которой выпускник школы обязуется минимум три года работать в конкретной компании, а взамен получает возможность учиться бесплатно, независимо от количества полученных баллов на ЕГЭ. Того, кто финансирует обучение, закон называет заказчиком целевого обучения. Так предприятия набирают себе потенциальных работников с уже освоенными навыками и неплохой теоретической базой. Если же студент откажется отрабатывать, он будет должен вернуть полную стоимость обучения. Однако работает и обратная ответственность: если заказчик целевого обучение гражданина не трудоустраивает его после получения диплома, он обязан возместить расходы федерального или местного бюджета за обучение. С января 2021 года к числу таких организаций также относятся образовательные.

Ранее редакция сообщала, что увеличено количество бюджетных мест в колледжах Новосибирской области.