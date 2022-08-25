Восемь новосибирских лицеев и гимназий вошли в список лучших школ России

В список лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2022 году вошли восемь лицеев и гимназий Новосибирска, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на данные, опубликованные на сайте агентства RAEX.

Между собой «соревновались» 200 школ и лицеев страны.

На 11 месте оказалась физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ), которая набрала 71,5 баллов. Это лучший показатель в Новосибирске.

45 место в рейтинге занял лицей № 130 имени Академика Лаврентьева. Учебному заведению поставили 49 баллов.

На 110 месте − гимназия № 3 в Академгородке (37,7 балла). На 118-том – инженерный лицей НГТУ (36,3 балла).

На 133 месте расположилась гимназия № 6 «Горностай». Ее оценили в 35,4 балла.

149 место досталось аэрокосмическому лицею имени Кондратюка (34,3 балла). На 162 месте − Вторая Новосибирская гимназия (33 балла). На 181 месте – гимназия №1 (31,9 балла).