IKEA не собирается продавать свой бизнес в России, на заводе Bosch под Петербургом массово увольняют сотрудников

IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщил ТАСС.

— IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления, — сообщил изданию источник.

По словам собеседника агентства, сами здания магазинов IKEA пока останутся закрытыми, а со следующего года, возможно, помещения сдадут в аренду.

Для того, чтобы избавиться от остатков товара на складах, IKEA устроила онлайн-распродажу, которая завершилась в середине августа.

Напомним, компания объявила о полном уходе из России 15 июня, производитель мебели и товаров для дома решил продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране. Позже сеть Hoff сообщила, что готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA.

Руководство завода Bosch в Стрельне под Петербургом решило сократить почти всех работников. Останется лишь персонал, работающий в офисе, сообщает «КП» со ссылкой на одного из сотрудников ООО «БСХ Бытовые приборы».

При этом работникам обещают выплатить компенсации в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей, в зависимости от стажа работы и зарплаты за последний месяц.

В Стрельне также есть принадлежащий Bosch завод по производству холодильников — там пока людей не увольняют, однако линия, как утверждает сотрудник, простаивает.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.