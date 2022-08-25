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Выход в первую лигу — старая задача для нового футбольного руководства

  • 25/08/2022, 16:57
Автор:
Футбольный клуб Новосибирск
Футбольный клуб «Новосибирск» сменил руководителя.

Глава регионального Минспорта Сергей Ахапов представил коллективу ФК «Новосибирск» нового руководителя Андрея Полищука. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Задача остается прежней выход в первый дивизион Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1), цитирует министра правительственная пресс-служба, несмотря на непростое начало сезона, задача посильная. Я думаю, команде необходима встряска. У Андрея Олеговича большой опыт. Я думаю, что при грамотном управлении, объединении усилий клуб сможет решить задачу. Хочется, чтобы у клуба была своя философия, чтобы ребята стремились в детско-юношескую академию ФК «Новосибирск» и горели желанием играть в главной команде. Наша цель, чтобы в основном составе ФК «Новосибирск» играли наши воспитанники.

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В то же время, по информации регионального правительства, пока результаты клуба достаточно скромные.

При этом, как уже ранее сообщалось, в подвешенной ситуации остается ситуация с базовой ареной клуба. В частности, в середине мая в мэрии Новосибирска признавали, что свою долю акций стадиона муниципалитету «тянуть» затратно, а областное правительство эту долю у мэрии выкупать не торопится. Об этом на заседании комиссии горсовета, отвечая на вопросы депутатов, официально заявил начальник земельно-имущественного департамента мэрии Георгий Жигульский, ранее продемонстрировав долю муниципальных акций стадиона как объект, подлежащий включению в план приватизации. На следующий день мэр Анатолий Локоть опроверг эти «приватизационно-спартаковские» планы подчиненного.

Нынешняя главная команда сибирской столицы играет во второй лиге. Впрочем, местные фанаты футбола рады и тому, — комментировали ситуацию эксперты ЦДЖ. Не смущают их и ребрендинги. Был «Чкаловец» стал «Сибирь» теперь «Новосибирск». Футбол нелюбимая игрушка для нынешней власти. С 2014 года местный клуб не был заброшен, но дела у «Сибири» шли хуже и хуже в плане экономики и неэффективности организации работы. В том числе хронической проблемой были долги перед стадионом «Спартак» базовой ареной.

По информации Минспорта Новосибирской области, футбольный клуб «Новосибирск» начал чемпионат Второй лиги 2022-2023 годов. В активе команды — 1 победа в 5 матчах. Клуб занимает 9 место в турнирной таблице.

 

Ранее редакция сообщала о доходах и расходах футбольных команд за прошлый год.

 

Фото с сайта Минспорта Новосибирской области

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Рубрики : Отставки и назначения Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Футбольный клуб Новосибирск стадион Спартак


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