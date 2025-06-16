Восемь процентов новосибирцев живут за чертой бедности

Новосибирская область заняла 22-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составили аналитики РИА Новости. Всего в списке 85 субъектов РФ.

Исследование основывалось на данных Росстата за 2024 год. Регионы ранжировали по соотношению медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Также эксперты определили места субъектов по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

В Новосибирской области 8,2% жителей живут за чертой бедности. За год этот показатель снизился на 1,2%. Отношение медианных доходов к стоимости набора товаров и услуг составило 2,02%. Жители региона могут позволить себе приобрести 2,02 фиксированного набора товаров и услуг, исходя из медианного дохода.

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в рейтинге. Там за чертой бедности находятся всего 3,5% людей, а отношение доходов к стоимости набора достигает 3,94%.

С другой стороны, в Республике Ингушетия 25,6% жителей живут за чертой бедности, а отношение доходов к стоимости набора всего 1,13%.

Стоит отметить, что с июня 2025 года, по обновлённым данным Всемирного банка, глобальная черта бедности составляет $3 в день (7110 рублей в месяц) по паритету покупательной способности 2017 года. Для стран с низким уровнем дохода порог — $4,20 в день (9 954 руб в месяц), а для стран со средним уровнем дохода — $8,40 (19 908 руб в месяц). Повышение порога связано с ростом инфляции, изменением цен на продукты и топливо, а также пересмотром потребительской корзины.

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Новосибирской области в мае 2025 году составила 91 769 рублей. За месяц она выросла на 4,6%, с 87 709 до 91 769 рублей. Наиболее часто в вакансиях указывается зарплата 50 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на 24 месте рейтинге регионов по динамике зарплат. Аналитики подсчитали, когда большинство жителей региона смогут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей.