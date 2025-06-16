Самолеты в Дубай снова летают из Новосибирска

Рейсы Новосибирск–Дубай в последние дни задерживали, но сейчас самолеты по ним летают. Об этом редакции Infopro54 сообщила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

— Задержали два рейса, но в итоге они полетели. Нельзя говорить, что кто-то из новосибирских туристов застрял в ОАЭ. Скорее всего, авиакомпании поменяли трассу полетов, — говорит эксперт.

По ее словам, массовых отказов от отдыха в ОАЭ среди новосибирских туристов нет.

— Мы живем в таких реалиях, что отмены возможны, и это решение зависит исключительно от конкретного туриста. Возможно, были случаи, когда люди из-за отмены или переноса рейсов не успели на свои самолеты, но это единичные ситуации. Менеджеры туркомпаний уже научились работать с такими форс-мажорами и объяснять клиентам, как себя вести и какие у них есть варианты действий, — добавляет Светлана Фоменко.

Как отметили собеседники редакции на туристическом рынке, пока сложно сказать, сколько организованных туристов из Новосибирска в ОАЭ. Сейчас данные в целом по РФ аккумулирует Российский союз туриндустрии. По регионам такой статистики нет.

По словам руководителя комитета по туризму регионального отделения «Опора России», заместителя директора ООО «Сиеста Центр» Сергея Михайлова, рейсы в ОАЭ стоят в расписании Толмачево ежедневно. Часть турпотока летит транзитом в другие страны, а часть остается в Эмиратах.

— Пока все авиакомпании строят маршруты в обход закрытых воздушных пространств, — пояснил Михайлов.

Напомним, по данным Росавиации, авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса за 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов в России. Два из них из Новосибирска. Всего на этих рейсах компания планировала перевезти около 3 тысячи пассажиров. Отмечается, что пассажиры были осведомлены об отмене через туроператоров, SMS и электронную почту. В соцсетях турагенты сообщали, что всего желающих вылететь из Дубая, Шарджи и прочих городов на 15 июня было около 5 тысяч человек.

По данным электронного табло аэропорта Толмачево, 15 июня из Новосибирска в ОАЭ вылетели два самолета авиакомпании FlyDubai. Один с задержкой 20 минут, второй — 1 час. Прибыли три самолета. Два их них — FlyDubai с небольшой задержкой. Рейс S7 должен был прибыть в 7:40 15 июня, прибыл в 00:35 16 июня.

На 17 июня пока запланирован один рейс из Дубая и в Дубай компании Flydubai по расписанию.

Напомним, после взаимных авиаударов Израиля и Ирана Росавиация выпустила директиву в формате NOTAM (Notice to Airmen), запрещающую полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Иордании и Ирака. Ограничения предварительно действуют до 26 июня.

До ирано-израильского кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, напоминают эксперты АТОР. Разные авиакомпании действуют по-разному («Победа», например, предпочла просто вернуть всем деньги и не летать, а «Аэрофлот» будет летать в облет с дозаправкой в Самаре). Арабские перевозчики тоже пока не выработали единой стратегии — Flydubai уже возвращает часть полетной программы, Emirates продолжает летать в облет Ирана, Air Arabia предпочла отменить рейсы, — пишет «Вестник АТОР».

Напомним, в 2024 году в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Арабских Эмиратов. Гости из ОАЭ в основном посещают город с деловыми целями.

Ранее редакция сообщала о том, что дирижер из Новосибирска застрял в Иране вместе с оркестром.