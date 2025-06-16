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Губернатор Новосибирской области отчитал СГК за разрытые дороги

  • 16/06/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Губернатор Новосибирской области отчитал СГК за разрытые дороги
Энергетики отметили, что все силы компании направлены на исправление дефектов, которые выявляются во время гидроиспытаний

В Новосибирске начнут активнее следить за тем, как «Сибирская генерирующая компания» проводит ремонты. Такое поручение дал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 16 июня.

После доклада генерального директора АО «СГК-Новосибирск» Дмитрия Пирязева губернатор Андрей Травников заинтересовался, почему на разрытиях СГК часто нет рабочих.

— Делают раскопки, и больше месяца возле ямы ни одного рабочего. Это, конечно, бросается в глаза горожанам и вызывает справедливое неудовольствие, — отметил губернатор.

Генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Пирязев объяснил, что сейчас все силы НТСК направлены на исправление дефектов, которые выявляются во время гидроиспытаний. Коммунальщикам необходимо уложиться в двухнедельный срок.

Он подчеркнул, что в этом году число подрядных компаний, занимающихся благоустройством, увеличилось. Есть компании с трехлетними контрактами, а также восемь новых организаций, отобранных в мае, которые уже начинают работу.

Во время испытаний специалисты Сибирской генерирующей компании находят и сразу же устраняют дефекты. Линейные бригады НТСК выезжают на место, выявляют проблему и решают её. Затем восстанавливают территорию в первоначальном состоянии. После этого участок передают подрядчику для завершения благоустройства.

— У нас идет небольшой провал в части восстановления первичного благоустройства. Именно после устранения дефекта, — подчеркнул Пирязев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что город выдает разрешения на все разрытия. Вопрос о местах проведения работ обсуждался на совещании городской администрации. Теперь за каждым участком будет закреплен ответственный сотрудник мэрии. Если ремонт задерживается, администрация направляет претензии СГК.

Сегодня 1751 разрытие, из которых только 157 выполнены полностью. Количество разрытий велико, и, к сожалению, наши партнеры не справляются с этим объемом работы.

Травников предложил усилить контроль за раскопками и вернуться к обсуждению ситуации во второй половине лета.

— Абсолютно человеческая логика. Если не хватает сил на быстрое завершение работ, то тогда не надо в этом месте начинать. Дождись, когда появятся силы, чтобы перекинуть на этот участок, — считает глава региона.

Губернатор рекомендовал воздержаться от начала ремонта при недостатке ресурсов. Он также отметил важность усиления контроля за процессом.

16 июня СГК сообщила в телеграм-канале, что в их зоне теплоснабжения сейчас 172 раскопа. Из них 24 связаны с заменой теплосетей, еще 24 — на финальном этапе благоустройства после зимы. Оставшиеся 124 участка заняты устранением дефектов, найденных при гидравлических испытаниях.

Ранее редакция сообщала о том, что программа реновации новосибирских ТЭЦ оценена в более чем 17 млрд рублей. На первом этапе СГК инвестирует свыше 4 млрд рублей.

Фото Infopro54, Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Трубы СГК НТСК контроль


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