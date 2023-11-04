Проткнувший вилами мужчину новосибирец заключен под стражу

Заельцовский межрайонный следственный отдел города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследует уголовное дело по покушению на убийство — нападении с вилами на человека. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Как стало известно редакции Infopro54, обвиняемый бил пострадавшего руками, ногами, лопатой и вилами. В итоге на скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу. Хирургам пришлось привлекать спасателей для того, чтобы извлечь вилы из головы мужчины. Сейчас потерпевший находится в реанимации в тяжелом состоянии
По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.
Фото пресс-службы МАСС
Рубрики :
Регионы:
Теги :