Проткнувший вилами мужчину новосибирец заключен под стражу

Заельцовский межрайонный следственный отдел города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследует уголовное дело по покушению на убийство — нападении с вилами на человека. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, 3 ноября на территории автомобильной стоянки в Калининском районе Новосибирска произошло конфликт между двумя мужчинами. В результате обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область жизненно-важных органов.

Как стало известно редакции Infopro54, обвиняемый бил пострадавшего руками, ногами, лопатой и вилами. В итоге на скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу. Хирургам пришлось привлекать спасателей для того, чтобы извлечь вилы из головы мужчины. Сейчас потерпевший находится в реанимации в тяжелом состоянии

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.