Кинотеатры запустили показ фильма «Пять ночей у Фредди» в Новосибирске

В Новосибирске стартовал показ американского фильма ужасов «Пять ночей у Фредди». Из-за санкций прокатное удостоверение кинотеатрам не выдали, поэтому показы проходят как «мероприятия». Об этом говорится на различных сайтах кинотеатрах.

Люди массово начали раскупать билеты для того, чтобы увидеть фильм, снятый по компьютерной игре. Как сообщают зрители в соцсетях, день в день билеты купит не получается, из-за большого спроса.

Картину показывают в кинотеатрах «КиноСити» на Фрунзе, «КиноАтлас» на Гребенщикова и «Киномир» в ТРЦ «Эдем». (16+)

Ранее редакция сообщала о том, что Кустурица планирует снять на Кубани часть фильма по мотивам «Преступления и наказания».