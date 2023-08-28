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Воспитал на свою голову: сибиряк расправился с отцом из-за нравоучений

  • 28/08/2023, 23:40
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Воспитал на свою голову: сибиряк расправился с отцом из-за нравоучений
А после убийства сын сошел с ума от своей жестокости.

Вечная проблема отцов и детей стала причиной жестокой трагедии в небольшом городке под Новосибирском. Однажды ночью на улице Каинская вспыхнула небольшая избушка. После тушения пожара спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Это был скромный пенсионер, которого местные называли Степашкой. Жил в одиночестве, врагов не было, соседям не докучал. Сначала все подумали, мол, несчастный случай: выпил, закурил, уснул и угорел. Но в этой истории все оказалось куда более драматично.

Непутевый сын

Тридцатилетнего Александра в Куйбышеве помнят плохо. Говорят, что он едва окончил школу перед тем, как попасть за решетку. Уже в 18 его осудили за разбой, кражу и изнасилование девочки. Потом еще добавили статью за причинение тяжкого вреда здоровью.

— Он практически всю жизнь в тюрьме и провел. Все знали, что у Степашки непутевый сын. Он его даже стыдился, не любил про него рассказывать никому. Да и чем там было хвалиться? Упустил он мальчишку с самого детства, когда с женой развелся. Сашке тогда было года четыре всего, а его сестре шесть. Мать умерла, когда сынок в тюрьме срок мотал, — рассказала Infopro54 соседка погибшего.

В 2020 году рецидивист оказался на воле. Идти особо ему было некуда: ни семьи, ни жены. Старшая сестра приютила на время, но и то каждый раз намекала, что хорошо бы ему, уголовнику, самостоятельную жизнь начать, за ум взяться.

А Сашка сильно тянулся к отцу. Несколько раз приезжал к нему в гости, да никак не мог застать его дома. Но однажды ему все-таки повезло.

«Не учи меня жить»

Холодным декабрьским вечером 2020-го Александр снова наведался в отчий дом. Отец сидел на кухне и выпивал в одиночестве, гостей не ждал, но сыну дверь открыл. Душевной беседы не получилось. Гордиться Сашке было нечем, а тюремные байки пенсионера только раздражали. Сначала непутевый сын пытался как-то наладить контакт, даже нарезал бутерброды на закуску для папы. А тот добрый жест не оценил.

— Плохо я тебя воспитывал. Вот ты всю свою жизнь по тюрьмам мотаешься, неправильно ты живешь, сынок. Одумайся, работу найди, женись. Хватит тебе уже преступником быть, — наставлял родитель.

А Сашка и так понимал, что он далек от идеала, но слышать критику в свой адрес не хотел. А отец все не умолкал.

Тогда, разозлившись, сын хорошенько треснул его по голове. Батя упал с табурета, из носа потекла кровь. Следующие двадцать минут сидели молча. А потом пенсионер снова принялся за свои нравоучения. И тут Сашке так обидно стало, ведь этот родной человек, который сейчас пытается наверстать десятки лет в воспитании, даже никогда особо его жизнью не интересовался, передачки в тюрьму не отправлял и даже не любил, наверное. Уголовник сжал кулаки, а потом обрушил свой внутренний гнев на выпившего мужчину. Только на этот раз пенсионер так и остался лежать на полу.

— Не учи меня жить! — воскликнул сын и добавил еще пару жестоких ударов.

Отец умолк и перестыл дышать. Уголовник испугался. Возвращаться за решетку больше не хотелось. И тогда в голове созрел план. Он взял спички и поджег подушку, которая лежала на диване. Подождал, когда огонь перекинется на шторы и мебель и вышел из дома.

«Ну, все, он труп»

Александру захотелось побыстрее покинуть место преступления. Он поймал такси и отправился на ближайший вокзал. Мужчину переполняли эмоции и он, как на духу, исповедался водителю.

— Надоело мне сидеть. Хочу в Новосибирск поехать и на работу устроиться. Вот и батя мне сказал, что надо новую жизнь начинать. Но мы с ним поссорились, и я его поджег. В прямом смысле. Сейчас достану всех ментов и пожарных, — откровенничал пассажир.

А потом он стал звонить в экстренную службу и выяснять потушили ли дом на Каинской и был ли там дед. Получив утвердительный ответ, ночной попутчик вышел из машины со словами: «Ну, все, там труп».

Шокированный таксист, едва отъехав от вокзала, где оставил своего пассажира, тут же сообщил о разговоре в диспетчерскую.

Уже утром оперативники объявили в розыск непутевого сына.

Судить нельзя

Экспертиза погибшего показала, что тот умер задолго до того, как загорелся дом. Отравление угарным газом патологоанатом исключил.  Показания таксиста, которому Александр признался в убийстве во время поездки, легло в основу уголовного дела по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Душегуба нашли, да только сразу стало понятно, что он явно не в себе. Специалисты долго изучали обвиняемого и пришли к выводу, что на момент преступления он был вполне адекватен, а вот после — помешался рассудком.

— В 2021 году по решению Куйбышевского районного суда к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях в связи с возникшим у него после совершения преступления психиатрическим расстройством, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

До 2023 года Александр находился в специализированным учреждении. А потом снова комиссия изучила его психическое состояние и пришла к выводу, что ему стало намного лучше.

— Суд, приняв во внимание  доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — добавили в СК.

И у 30-летнего Сашки все началось заново. Свободной и правильной жизни не получилось. И воспитывать его больше некому, да и поздно уже.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство приговор Отец и сын месть


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