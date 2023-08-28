В Сибирском филиале РАНХиГС накануне нового учебного года меняется директор

Появилась информация об увольнении директора Сибирского института управления РАНХиГС Олега Федорова. Эту информацию Infopro54 подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, ключевой причиной увольнения Федорова, стало его участие в стипендиальной программе FLEX. Как уточняется на сайте программы, это программа обмена, осуществляемая Государственным департаментом США, представляющая старшеклассникам из стран бывшего Советского Союза возможность бесплатно провести год в США, живя в американской семье и посещая американскую школу.

На момент публикации материала в новосибирском институте комментарий редакции получить не удалось. Редакция направила запрос в пресс-службу РАНХиГС в Москву.

Стоит отметить, что в 2018-2019 году Федоров участвовал в конкурсе «Лидеры России» и вошел в число победителей. Его проект «Встреча поколений», новаторская идея из сферы дополнительного образования, совмещающая обучение школьников и пожилых людей, получил 22 балла из 24 возможных. При этом в информации об образовании участника конкурса уже тогда было указано про то, что он был стипендиатом программы FLEX.

«Вести Новосибирск», со ссылкой на источники в филиале президентской академии, сообщили, что с 28 августа исполнять обязанности руководителя СИУ будет заместитель директора Светлана Кожевникова. По информации телеканала, 29 августа в Новосибирск приедет недавно назначенный ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который планирует встретиться работниками СИУ РАНХиГС, в также представить им нового директора вуза. Телеграмм-канал «Сказочный СИУ» не исключает, что новосибирский филиал может возглавить директор Волгоградского филиала Академии — Андрей Осипов.

Напомним, Федоров был назначен главой Сибирского института управления РАНХиГС в 2020 году. После его назначения в СМИ стало известно о зарплатных конфликтах в вузе из-за которых из института уволился ряд педагогов.