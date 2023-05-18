Восстановление лестницы на Речном вокзале оценили в один миллион рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение работ по восстановлению лестницы на остановочную платформу «Речной вокзал» (спуск №1). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен выполнить новые бетонные ступени, а также уложить на них бетонную, цементную или мозаичную плитку. Кроме торгов перечень работ входит устройство бетонных пандусов, металлических ограждений (с поручнями из поливинилхлорида), а также установка урн, переворачивающихся из стального листа, на ножках из стальной трубы.

Начальная цена контракта — 1,1 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в течение 14 дней с момента заключения контракта.

Напомним, ремонт лестницы был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла контракт в марте. Местные жители повесили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт. на днях рядом появились альтернативные ступеньки.