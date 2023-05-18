Руководителем вирусологического центра Вектор временно назначен Александр Агафонов

Исполнять обязанности директора вирусологического центра «Вектор» будет доктор биологических наук Александр Агафонов, ранее занимавший должность заместителя по научной работе. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в областном управлении Роспотребнадзора. Также стало известно о продлении контрактов как упомянутому Агафонову, так и ещё одному из заместителей директора центра.

По информации ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Александр Агафонов был принят на работу в 1983 году сразу после окончания Новосибирского государственного университета. За время работы принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов. Агафонов является соавтором 18 монографий, 15 методических рекомендаций и указаний, более 170 научных статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных научных журналах, имеет 47 патентов РФ.

Напомним, что сегодня был расторгнут договор с теперь уже бывшим руководителем «Вектора» Ринатом Максютовым. Он уволен в связи с утратой доверия.

Судя по приказу руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой (Имеется в распоряжении редакции. – Ред.), Ринат Максютов уволен за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов, а также непринятие мер по уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Согласно информации, размещенной на сайте Роспортебназдора, за 2020 год Ринат Максютов задекларировал доход в размере почти 1,25 млн руб.

Ринат Максютов доктор биологических наук, окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». Более 20 лет занимается изучением вирусов и созданием вакцин. Максютов работал в «Векторе» с 2003 года, в 2016 году возглавил центр. В 2010 году вирусолог защитил кандидатскую диссертацию, посвященную особой ДНК-вакцине против оспы. После эпидемии лихорадки Эболы в 2014 году, в 2016-2018 под руководством ученого была разработана и зарегистрирована вакцина. В апреле 2020 года вирусолог стал членом совета по науке и образованию.

Ранее редакция сообщала об увольнении по утрате доверия чиновника в одном из районов в Новосибирской области.