IKEA угрожает судом разработчику хоррора The Store

Кооперативная хоррор-игра The Store is Closed организовала мероприятие на Kickstarter по сбору средств на полную разработку игры, пишет издание kotaku. Суть игры: во вселенной ужасов SCP люди заперты в не имеющем границ мебельном магазине, сотрудники которого с наступлением темноты становятся страшными и ведут себя враждебно.

Ранее разработчик пояснял, что действие игры происходит в магазине IKEA. Цвет магазина, скандинавское влияние в названии и внутренних образах, а также другие мелкие детали однозначно указывают на сходство.

Это, в свою очередь, и стало поводом для того, чтобы юридическая служба IKEA направила письмо с требованием убрать схожие элементы из игры.

Следует отметить, что IKEA не настаивает на том, чтобы разработчик отказался от игры полностью и не претендует на доли или выплаты в какой-либо форме. Магазину достаточно, если будут изменены элементы так, чтобы они не были непосредственно основаны на реальной IKEA и даже не напоминали ее частично.

В беседе с PC Gamer Джейкоб Шоу (Разработчик игры – Ред.) рассказал, что они уже начали вносить изменения, но теперь опасаются, что в конечном результате оформление магазина может стать похожим на сеть магазинов компании Target. Однако Шоу отметил, что пока геймплей и предпосылки игры ужасов остаются прежними, есть шанс, что игроки не будут слишком расстроены.

Выход в свет игры The Store is Closed анонсирован на июнь 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

— ИКЕА разбирается с разработчиком компьютерной хорор-игры (кровища, бензопилы, жуткая атмосфера) с прекрасным названием для России The Store Is Closed из-за сходства «интерьеров» игры с реальными магазинами IKEA. К сожалению, они не затронули текущие события в России, а чего-то там сами нафантазировали. Игра и впрямь страшнючая, но она ещё не вышла (выход в далеком 2024 году), а засветилась только рекламой. Пока IKEA через юристов написала претензию и потребовал за 10 дней всё вычистить всё икеевское из игры, но затем понятно пугают, что дело в суд пойдёт, — комментирует независимый эксперт по инновациям в ритейле Борис Агатов в своем телеграм канале. — Я думаю, что взяли бы они лучше наш какой-то районный мебельный. Там бы уже изначально сюжетец закрутился крутой, только на одних интерьерах. А как вы думаете HOFF или ваш магазин, так же бы отреагировал, как IKEA или был бы рад такой рекламе?

Напомним, в марте ИКЕА приостановила деятельность в Новосибирске на три месяца, а затем после финальной распродажи товаров окончательно закрыла магазин.

Ранее редакция сообщала, что разработчик игры World of Tanks продал бизнес в России.