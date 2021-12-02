Заключение ФАС по «мусорной» концессии жду «со дня на день»

— Со дня на день мы ожидаем заключения ФАС по допсоглашению «мусорной» концессии. Если оно будет положительным, то мы размораживаем концессию и начинаем работать, строить полигоны и мусоросортировочные заводы. Если отрицательным, то далее последует расторжение соглашения и новые конкурсные процедуры, — сообщил на заседании комиссии по экологии регионального парламента министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

В любом случае, по его словам, планирование этих объектов заложено на 2024 год.

На сессии регионального парламента в ноябре министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал, что в настоящее время подготовлены допсоглашения к проекту по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов, которые направлены на рассмотрение в ФАС. После того как будет озвучена позиция антимонопольной службы, определятся дальнейшие действия по концессии. Замгубернатора Сергей Семка уточнил, что заявление в УФАС подал концессионер.

— Кроме того, мы сейчас ведем работу по земельному участку в Верх-Туле. Там не хватило земельного участка, чтобы правильно рассчитать и сделать поворот дороги, ведущей к месту захоронения ТКО. Сейчас утверждена «дорожная карта» по участку. До лета 2022 года планируем все исполнить и предоставить концессионеру полный пакет земельных участков по этому полигону, — добавил Семка.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко призвал коллег и правительство региона «не тянуть и расторгать договор».

— Федеральный закон не даст изменить соглашение, так как в нем четко и жестко прописан порядок внесения изменений. Особенно для концессий, в которых участвует субъект федерации. Нельзя изменить объем инвестиций, время строительства и место, где расположен объект. Зачем тянуть? Никакой неустойки область не должна платить, так как инвестор не может подтвердить свои затраты по проекту за прошедшие пять лет. Этот вопрос должен решать губернатор.

Напомним, речь идет о концессии на срок 25 лет по строительству двух мусорных полигонов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год, которая была заключена в 2016 году. Концессионером выступает ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), стоимость проекта в ценах 2018 года — 4,3 млрд рублей.