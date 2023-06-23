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В России хотят ввести НДС на апартаменты

  • 23/06/2023, 11:05
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В России хотят ввести НДС на апартаменты
Повлияет ли нововведение на рынок недвижимости в Новосибирске?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым в Налоговый кодекс РФ вносятся масштабные поправки. Во-первых, от НДС освобождаются застройщики, которые строят по договору долевого участия нежилые помещения, в том числе машиноместа и гаражи в многоквартирных жилых домах. Во-вторых, возвращается 20% НДС в отношении застройщиков, возводящих апартаменты по договору участия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, то есть в случаях, когда они строят нежилую недвижимость, но продают ее как жилую.

Напомним, НДС для апартаментов был отменен в октябре 2010 года.  Это должно было простимулировать застройщиков строить по договорам долевого участия. Девелоперам стало выгодно строить апартаменты. Полтора года назад Минфин предложил вернуть налог. Отмена нулевого НДС подразумевает, что либо застройщик потеряет в маржинальности, либо переложит налоговое бремя на покупателей.  Именно более привлекательная цена была традиционно одним из их конкурентных преимуществ апартаментов по сравнению с приобретением квартир. Некоторые участники рынка говорят, что возврат НДС это своего рода попытка  властей снизить объемы строительства апартаментов.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что существенного влияния на рынок апартаментов в Новосибирске данная инициатива не окажет.

— Это еще не окончательное решение, а только первый этап. Но уже сейчас понятно, что введение НДС хоть и немного, но увеличит себестоимость апартаментов, а значит квартиры будут более привлекательными для застройщиков. Но это сильно не повлияет на рынок, — уверен эксперт.

По словам Сергея Николаева, строительство апартаментов в Новосибирске активизировалось значительно позже, чем в Москве. В настоящее время их доля на рынке в городе составляет около 10%. Еще несколько лет назад она была совсем незначительной.

— Есть ощущение, что будет переизбыток. Апартаменты имеют небольшую площадь. А в Новосибирске за последние 5 лет построено более 20 тысяч однокомнатных квартир и студий. Строительное сообщество разделилось на два лагеря. Один из них строит или присматривается к строительству апартаментов. Второй — считает, что «Карфаген должен быть разрушен» и апартаменты должны быть юридически коммерческой недвижимостью. Эта борьба идет с переменным успехом на протяжении многих лет. Возвращение НДС — ход от застройщиков, которые против строительства апартаментов, использующихся в качестве жилья, — отметил собеседник Infopro54.

Напомним, само понятие «апартаменты» в России законодательно не прописано. Сейчас апартаменты — коммерческая недвижимость. Это дает застройщикам большую свободу в выборе территории застройки, а также освобождает от необходимости строительства инфраструктуры (застройщик не обязан строить школы, детские сады, подъездные пути и т. д).  Для покупателей такие помещения зачастую дешевле, чем квартиры, однако в них нельзя прописаться, а налоги и плата за коммунальные услуги выше, чем для жилых помещений. В апреле 2021 года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости, но дальше первого чтения документ не продвинулся.

По данным «Дом.РФ», сейчас в России строится примерно 1,2 тысячи апарт-комплексов, это чуть больше 10% от общего объема возводимых жилых и нежилых помещений. Больше всего апартаментов в Краснодарском крае — 344 объекта. На втором и третьем месте Москва и Санкт-Петербург — 168 объектов и 131 объект соответственно.

Ранее редакция рассказывала, почему застройщики Новосибирска все чаще выходят на рынок с проектами апарт-отелей и домов с апартаментами. 

Фото: pixabay.com, publicdomainpictures

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : недвижимость НДС на апартаменты апартаменты


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