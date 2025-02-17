Zara и Bershka планируют вернуться в Новосибирск

Покинувшие торговые центры Новосибирска в 2022 году сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius испанской компании Inditex, ищут пути для возвращения на российский рынок. Об этом 15 февраля сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимные источники. Эту информацию в интервью ТАСС подтвердил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин . Он уточнил, что на данном этапе переговоры с Inditex носят неофициальный характер. Пока представители брендов прощупывают почву для потенциального возвращения.

При этом Люлин подчеркнул, что у брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius довольно большие шансы на быстрое возвращение, потому что их площади в российских ТЦ заняты их последователями. Но, в любом случае, для этого необходимо улучшение отношений со странами Запада и снижение санкционного давления.

— Но возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex, так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах, — сказал Люлин.

Также стало известно, что рассматривает возможность возвращения на российский рынок и японская марка одежды — Uniqlo. Официальная информация по этому поводу пока не поступала, но несколько бывших сотрудников розничных точек этого ритейлера уже получили предложения вернуться в компанию от бывшего руководства.

Напомним, в начале марта 2022 года стало известно о временной остановке работы брендов компании Inditex на территории России. С этого дня в Новосибирске один за другим стали закрываться отделы Zara, Zara Home, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti и Stradivarius. Испанская корпорация Inditex владеет несколькими крупными магазинами одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Такими, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe.

Редакция приводила мнение эксперта о том, что у российских предпринимателей появляется возможность переоформить на себя бренды ушедших с рынка РФ компаний, так как срок их интеллектуальной защиты заканчивается.

Ранее редакция сообщала, что торговая розничная сеть Metro станет частной компанией. Сеть планировал выкупить чешский миллиардер.