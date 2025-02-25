Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины

Ангина – коварная болезнь, не зависящая от сезона. Многие мифы о ней имеют основания. Часто люди недооценивают её серьёзность и занимаются самолечением, что может привести к осложнениям.

Одним из самых опасных последствий ангины является воспаление сердца. Если инфекцию не лечить вовремя, она может привести к этому серьёзному заболеванию.

Ещё одно неприятное последствие — некроз миндалин. Это состояние, при котором ткани миндалин разрушаются, вызывая сильную боль и затруднение при глотании. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления поражённых участков.

— Ангина характеризуется резкой болью в горле, которая усиливается при глотании. Часто сопровождается температурой от 39 градусов, слабостью и увеличением лимфоузлов. В отличие от обычной простуды, это заболевание может вызывать налёт на миндалинах. Это один из её ключевых признаков, — отметила Лариса Сарычева, врач-методист Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Специалист настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. Только врач может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение, которое будет соответствовать особенностям вашего организма.

— Это особенно важно в связи с тем, что признаками тонзиллита сопровождается ряд других тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, инфекционный мононуклеоз, которые требуют госпитализации в инфекционный стационар, — пояснила медик изданию Горсайт.

Врачи рекомендуют соблюдать постельный режим, чтобы избежать осложнений. Большую ошибку совершают те, кто прекращает назначенную терапию антибактериальными препаратами едва улучшилось самочувствие. Болезнь вернётся, но возбудители приобретут устойчивость, а возможно и полную невосприимчивость к воздействию лекарства.

Врач отметила, что закаливающие процедуры являются основой для укрепления общего здоровья. Регулярная утренняя гимнастика, занятия спортом, воздушные ванны и ежедневные прогулки на свежем воздухе — всё это способствует повышению иммунитета. Кроме того, для поддержания здоровья горла важно придерживаться полноценного питания, обогащённого витаминами и микроэлементами.

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