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«Впала в кому и не пришла в себя»: жительница Новосибирска умерла после приема у стоматолога

  • 02/12/2023, 19:10
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Жительница Новосибирска умерла после приема у стоматолога
Сибирячка скончалась в реанимации после операции по удалению зуба.

Посещение стоматолога обернулось трагедией для жительницы Новосибирска 27-летней Алины З. Девушка после удаления зуба впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось. О произошедшем журналистам Infopro54 рассказала подруга погибшей.

― У Алины давно болел зуб, она все не решалась сходить на прием. Когда стало уже совсем невозможно терпеть боль, десна опухла, поднялась температура, то она записалась к стоматологу в обычную клинику рядом с домом. Ей провели там операцию и сразу отправили домой. Уже по дороге ей стало плохо, закружилась голова, началась рвота. Она кое-как дошла до квартиры, уже даже плохо соображала, что происходит. Мама вызвала ей скорую помощь. Неотложка приехала через три с лишним часа и сразу увезла ее в реанимацию, ― говорит близкая знакомая сибирячки.

В больнице Алина впала в кому, у нее отказали практически все внутренние органы. Сегодня, 2 декабря, девушка умерла. Родственники подозревают, что в стоматологии Алине занесли какую-то инфекцию, от которой началось заражение крови.

― Результатов вскрытия и точной причины смерти мы пока не знаем. Но нам кажется, что виноват врач, который удалял зуб. Будем писать заявление в Следственный комитет, чтобы провели проверку. Ну не может же смерть наступить так внезапно после приема в поликлинике? ― говорит подруга.

Сейчас семья занята организацией похорон. После траурных событий мама девушки намерена добиваться расследования. У погибшей Алины сиротами остались двое маленьких детей.

Фото: предоставлено подругой погибшей/freepik.com — DCStudio

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : удаление зуба Стоматолог смерть


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