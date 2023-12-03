«Сибирь» проиграла домашний хоккейный матч «Ладе»

«Лада» из Тольятти обыграла хозяев льда – хоккейный клуб «Сибирь». Счет по буллитам – 3:2. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.
Это первая за 15 лет победа команды из Самарской области в Новосибирске.
В основное и дополнительное время встречи команды показали равную игру с счетом 2:2. Все решилось в серии буллитов.
Болельщики активно обсуждают игру в соцсетях команды.
— Это издевательство какое-то.
— Верните в ворота Красоткина!
— Где плох Худобин?
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла хоккейный матч «Адмиралу».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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