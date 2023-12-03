«Сибирь» проиграла домашний хоккейный матч «Ладе»

«Лада» из Тольятти обыграла хозяев льда – хоккейный клуб «Сибирь». Счет по буллитам – 3:2. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Это первая за 15 лет победа команды из Самарской области в Новосибирске.

В основное и дополнительное время встречи команды показали равную игру с счетом 2:2. Все решилось в серии буллитов.

Болельщики активно обсуждают игру в соцсетях команды.

— Это издевательство какое-то. — Верните в ворота Красоткина! — Где плох Худобин?

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла хоккейный матч «Адмиралу».