Травников занял 14 место в национальном рейтинге губернаторов России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вошел в топ-20 национального рейтинга губернаторов России. Он занял 14 строчку. Об этом сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

— Андрей Травников сохраняет свои достаточно высокие позиции в «Национальном рейтинге», — говорят большинство экспертов.

Отметим, в исследовании участвуют специалисты разных областей, политологи. Последний вышедший рейтинг оценивает работу в течение июля и августа.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится в конце рейтинга качества жизни Numbeo.