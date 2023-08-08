Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Взаимный интерес

Ключевой точкой соприкосновения новосибирского и африканского бизнеса пока является поставка продуктов питания. Как отмечает замминистра промышленности Новосибирской области Максим Останин, встречи на саммите «Россия–Африка» показали, что представители африканских стран заинтересованы в поставках круп и мяса от сибирских аграриев.

― В форуме принимали участие представители более 40 государств Африки, что подтверждает их заинтересованность во взаимодействии с Россией. На примере Новосибирской области вижу, что многие наши сельхозпроизводители также выстраивают рынки сбыта с Африкой, ― говорит чиновник. ― Нам нужно понять ключевые потребности партнеров, определиться, что будем экспортировать, и закрывать их потребности при поддержке нашего Российского экспортного центра и Центра экспорта на базе центра «Мой бизнес».

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов подтвердил корреспонденту Infopro54, что африканский бизнес проявляет большой интерес к продуктам питания.

― На африканском континенте проживают около 1,5 млрд человек. Россия является лидером в производстве сельхозсырья и продукции его переработки. Есть перспективы сотрудничества в части поставки рыбы, разных металлов, фруктов, древесины. Эти контракты может вести малый и средний бизнес на своем уровне, взаимодействуя с африканскими коллегами, ― отметил Соколов.

Его компания уже запускает проект по поставке продукции сибирских сельхозпроизводителей на африканский рынок. Пока ассортимент ограничен, но в течение года он должен серьезно расшириться.

Впрочем, есть перспективы для экспорта в Африку и технологичной продукции. Генеральный директор «Арти-электроникс» Сергей Голубицкий рассказал, что представители африканского бизнеса заинтересовались устройствами и технологиями передачи данных, с которыми работает компания.

― Основное направление, заинтересовавшее наших собеседников, — безопасность передаваемых данных. Подходили представители компании, которая занимается обустройством аэродромов. Их интересовала передача данных по электросетям, освещение объектов, ― рассказал Сергей Голубицкий.

Ведущий инженер ООО «КОТЭС – Инновационные Технологии» Дмитрий Кочергин сообщил, что компания привезла на саммит технологию безмазутного розжига для растопки пылеугольных котлов.

― Нас интересовали страны, где есть крупная энергетика, работающая на угле. Собрали достаточно много интересных контактов из Алжира, ЮАР. В первую очередь коллеги заинтересованы в увеличении вырабатываемой мощности, актуальна экологическая повестка, комплексные проектные решения по электростанциям, ― рассказал Кочергин.

У клиентов Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области также есть истории успешного сотрудничества с контрагентами с африканского континента. К примеру, в прошлом году компания ООО «Красивые платья» по господдержке получила сертификацию для поставки на рынок Танзании женской одежды. В Гвинее нашла заказчиков компания «РусИнТех Сервис» ― российский разработчик и интегратор, предоставляющий высокотехнологичные решения для автоматизации работы предприятий горнодобывающей промышленности. Компания получила услугу по сопровождению экспортного контракта. Сейчас дело идет к его подписанию.

— Многие недооценивают африканские страны в силу стереотипов. Но сейчас Африка — одно из самых перспективных направлений экспорта для российских компаний. К примеру, ЮАР становится одним из драйверов экономического роста всего континента. В прошлом месяце возобновило свою работу представительство в Эфиопии — для российских экспортеров это очередной знак, что пора обратить внимание на африканский рынок, — пояснили Infopro54 в Центре поддержки экспорта.

Перспективные отрасли для экспорта в страны Африки, по данным Центра: продукция АПК, в том числе удобрения, оборудование и комплектующие для нефтегазовой отрасли, фармацевтика.

— У каждой страны есть своя отраслевая специализация. В настоящее время Египет становится экономическим центром взаимодействия с другими странами континента. Новосибирский Центр поддержки экспорта увидел потребность локальных компаний и организовал бизнес-миссию в Египет в июле 2023 года. В ее рамках нее наши производители посещали предприятия по направлению электротехнического оборудования, IT и косметической отрасли, — рассказали в Центре поддержки экспорта.

В бизнес-миссии приняли участие ООО «Кова-бьюти» (производитель профессиональной косметики), ООО «Вега-Абсолют» (производство электронного оборудования) и ООО «РусИнТех Сервис».

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко также принимал участие саммите «Россия–Африка». По его словам, на форуме он встретил представителей бизнеса из Сибири (Новокузнецк).

— Полтора года они работают с Угандой, везут оттуда фрукты, а им завозят тушенку, сгущенку, сейчас договариваются об экспорте сухого молока. Интеграция российского бизнеса в африканские страны идет полным ходом. Это лишь небольшой, частный пример взаимодействия сибиряков, — отметил Аксененко. — Интересны африканцам наши информационные технологии, космическая сфера.

Стоп-фактор

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко отмечает, что при налаживании бизнес-мостов с Африкой многое зависит от того, о каких странах идет речь. Принципы взаимодействия с Северной, Центральной и Южной Африкой имеют свою специфику.

— Я несколько лет назад делал ставку на Южно-Африканскую республику. Со многими другими странами — Нигерией, Конго — периодически возникают проблемы уголовного плана, поэтому мне они неинтересны. Мы подписали договор о сотрудничестве с научной структурой ЮАР — отраслевым институтом Coaltech и North-West University, провели технологические исследования, изготовили установку по обогащению угля, ввели ее в эксплуатацию и начали заниматься промышленной эксплуатацией установки, исследуя обогатимость углей разных месторождений юга Африки. Однако после введения пандемийных ограничений и карантина в 2020 году сотрудничество было приостановлено. В настоящее время научные исследования на установке продолжаются, так как технология признана перспективной для внедрения на рынке ЮАР и соседних стран, — говорит Степаненко.

По его словам, сейчас непонятно, как выстраивать экономические отношения со странами Африки, потому что банковские переводы не проходят как из России в Африку, так и обратно.

— Мы работаем с ЮАР на экспорт и на импорт, но не понимаем, как в настоящее время поставлять технологии для рудоперерабатывающих предприятий с учетом проблем в финансовом секторе и логистике. Белорусские банки, например, готовы проводить операции с африканскими банками, а российские не дают никаких решений, — говорит Степаненко. — Морская логистика затруднена чрезвычайно. И это все при том, что технология новосибирской компании прописана в головном отраслевом институте ЮАР как технология, рекомендованная для повсеместного использования.

Сергей Соколов, комментируя специфику работы с африканскими странами, обращает внимание еще на один нюанс: в Африке не так много валюты и желания ее отдавать, поэтому репатриация валюты — это одно из искусств, обеспечивающих успех торговых операций со странами этого континента.

— Искусство заключается в том, чтобы не просто потеснить поставщиков продуктов питания из ЕС за счет более интересной стоимости предложения, но и получить правильную конверсию в деньги, — говорит Соколов.

По его словам, выходом из ситуации могут стать бартерные операции, а максимально эффективно работать с ними могут сегодня только компании малого и среднего бизнеса.

— Предприниматели могут быстро провести операции в 3-4 оборота и при этом заработать. У крупных компаний с их длительной процедурой согласования такой возможности нет, — комментирует собеседник редакции. — По всей видимости, на федеральном уровне это понимают, поэтому в России полным ходом идет возвращение бартерных операций в легальную практику. В Таможенном кодексе РФ возможности международного бартера сохранились, думаю, что в течение 2023-2024 годов они вернутся и в Налоговый кодекс РФ.

Сергей Соколов пояснил, что налоговики должны понять методологию учета бартерных операций на зарубежной и российской стороне. После этого компании МСБ активизируют работу с партнерами из Африки.

— Многие российские предприятия рассматривают африканский рынок как перспективный для дальнейшего развития. Но есть определенные барьеры: к примеру, для экспорта косметики обязательна регистрация в местных Министерстве импорта и Министерстве здравоохранения; египтяне больше заинтересованы в покупке сырья с целью переработки и производства в своей стране, так как в Египте находятся много разных заводов-изготовителей, — добавляют в новосибирском Центре поддержки экспорта.

Плюсов больше

Сергей Соколов считает, что выход на новые рынки — это, в принципе, путь для компаний малого и среднего бизнеса, так как предпринимателям постоянно приходится принимать точечные решения, а поставить процессы на поток получается далеко не сразу. Сложные переговоры, гибкость не подходят крупным компаниям, так как несут очень высокие риски, а МСБ «натаптывает ногами» такие дороги.

— Лет 10 назад именно компании МСБ открывали для Сибири экзотичный и коммунистический Китай, а сегодня это ключевой партнер ВЭД для Новосибирской области. За прошлый агросезон область стала лидером по поставке сельхозпродукции в КНР, и это не случайность, а подтверждение, что новые рынки — это история малого бизнеса, — комментирует Сергей Соколов. — Уверен, что из открытия Африки, связанного не с конъюнктурой, а с тем, что нам сложно работать на других рынках, можно получить ряд серьезных преимуществ. Призываю новосибирских предпринимателей пошире открыть глаза, отбросить стереотипы и посмотреть на экономику, растущую на 5% от ВВП в год, быть активными в поездках, не бояться африканских заболеваний и считать прибыль.

Собеседник редакции также отметил, что РЭЦ предоставляет малому бизнесу компенсацию 25% расходов, что в случае организации поставок в Африку может стать для предпринимателя конкурентным преимуществом. С 1 января 2024 года экспортерам молочной продукции будут компенсировать даже не 25%, а 100% затрат на логистику. Постановление размещено на сайте правовой информации. Приоритетными направлениями обозначены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры. Увеличение компенсации ― следствие затоваривания рынка.

В Центре поддержки экспорта Новосибирска также подчеркивают, что господдержка помогает сгладить барьеры: как минимум — лингвистические, как максимум ― транспортные.

Андрей Степаненко уверен, что у некоторых стран Африки — хороший потенциал для импорта продвинутых технологий, которые им могут предложить российские компании:

― Уровень квалификации и ответственности персонала в университетской отраслевой науке, в горных энергетических компаниях ЮАР очень высокий, поэтому с точки зрения вхождения с новыми технологиями рынок этой страны очень перспективный.

Ранее редакция сообщала о том, что в российских школах будут преподавать африканские языки.