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Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

  • 08/08/2023, 18:08
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Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку
Полноценный выход в страны этого региона пока сдерживает вопрос о расчетах.

Взаимный интерес

Ключевой точкой соприкосновения новосибирского и африканского бизнеса пока является поставка продуктов питания. Как отмечает замминистра промышленности Новосибирской области Максим Останин, встречи на саммите «Россия–Африка» показали, что представители африканских стран заинтересованы в поставках круп и мяса от сибирских аграриев.

― В форуме принимали участие представители более 40 государств Африки, что подтверждает их заинтересованность во взаимодействии с Россией. На примере Новосибирской области вижу, что многие наши сельхозпроизводители также выстраивают рынки сбыта с Африкой, ― говорит чиновник. ― Нам нужно понять ключевые потребности партнеров, определиться, что будем экспортировать, и закрывать их потребности при поддержке нашего Российского экспортного центра и Центра экспорта на базе центра «Мой бизнес».

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов подтвердил корреспонденту Infopro54, что африканский бизнес проявляет большой интерес к продуктам питания.

― На африканском континенте проживают около 1,5 млрд человек. Россия является лидером в производстве сельхозсырья и продукции его переработки. Есть перспективы сотрудничества в части поставки рыбы, разных металлов, фруктов, древесины. Эти контракты может вести малый и средний бизнес на своем уровне, взаимодействуя с африканскими коллегами, ― отметил Соколов.

Новосибирскхлебопродукт отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка

Новосибирскхлебопродукт отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка

Его компания уже запускает проект по поставке продукции сибирских сельхозпроизводителей на африканский рынок. Пока ассортимент ограничен, но в течение года он должен серьезно расшириться.

Впрочем, есть перспективы для экспорта в Африку и технологичной продукции. Генеральный директор «Арти-электроникс» Сергей Голубицкий рассказал, что представители африканского бизнеса заинтересовались устройствами и технологиями передачи данных, с которыми работает компания.

― Основное направление, заинтересовавшее наших собеседников, — безопасность передаваемых данных. Подходили представители компании, которая занимается обустройством аэродромов. Их интересовала передача данных по электросетям, освещение объектов, ― рассказал Сергей Голубицкий.

Ведущий инженер ООО «КОТЭС – Инновационные Технологии» Дмитрий Кочергин сообщил, что компания привезла на саммит технологию безмазутного розжига для растопки пылеугольных котлов.

― Нас интересовали страны, где есть крупная энергетика, работающая на угле. Собрали достаточно много интересных контактов из Алжира, ЮАР. В первую очередь коллеги заинтересованы в увеличении вырабатываемой мощности, актуальна экологическая повестка, комплексные проектные решения по электростанциям, ― рассказал Кочергин.

У клиентов Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области также есть истории успешного сотрудничества с контрагентами с африканского континента. К примеру, в прошлом году компания ООО «Красивые платья» по господдержке получила сертификацию для поставки на рынок Танзании женской одежды. В Гвинее нашла заказчиков компания «РусИнТех Сервис» ― российский разработчик и интегратор, предоставляющий высокотехнологичные решения для автоматизации работы предприятий горнодобывающей промышленности. Компания получила услугу по сопровождению экспортного контракта. Сейчас дело идет к его подписанию.

— Многие недооценивают африканские страны в силу стереотипов. Но сейчас Африка — одно из самых перспективных направлений экспорта для российских компаний. К примеру, ЮАР становится одним из драйверов экономического роста всего континента. В прошлом месяце возобновило свою работу представительство в Эфиопии — для российских экспортеров это очередной знак, что пора обратить внимание на африканский рынок, — пояснили Infopro54 в Центре поддержки экспорта.

Перспективные отрасли для экспорта в страны Африки, по данным Центра: продукция АПК, в том числе удобрения, оборудование и комплектующие для нефтегазовой отрасли, фармацевтика.

— У каждой страны есть своя отраслевая специализация. В настоящее время Египет становится экономическим центром взаимодействия с другими странами континента. Новосибирский Центр поддержки экспорта увидел потребность локальных компаний и организовал бизнес-миссию в Египет в июле 2023 года. В ее рамках нее наши производители посещали предприятия по направлению электротехнического оборудования, IT и косметической отрасли, — рассказали в Центре поддержки экспорта.

В бизнес-миссии приняли участие ООО «Кова-бьюти» (производитель профессиональной косметики), ООО «Вега-Абсолют» (производство электронного оборудования) и ООО «РусИнТех Сервис».

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко также принимал участие саммите «Россия–Африка». По его словам, на форуме он встретил представителей бизнеса из Сибири (Новокузнецк).

— Полтора года они работают с Угандой, везут оттуда фрукты, а им завозят тушенку, сгущенку, сейчас договариваются об экспорте сухого молока. Интеграция российского бизнеса в африканские страны идет полным ходом. Это лишь небольшой, частный пример взаимодействия сибиряков, — отметил Аксененко. — Интересны африканцам наши информационные технологии, космическая сфера.

Стоп-фактор

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко отмечает, что при налаживании бизнес-мостов с Африкой многое зависит от того, о каких странах идет речь. Принципы взаимодействия с Северной, Центральной и Южной Африкой имеют свою специфику.

— Я несколько лет назад делал ставку на Южно-Африканскую республику. Со многими другими странами — Нигерией, Конго — периодически возникают проблемы уголовного плана, поэтому мне они неинтересны. Мы подписали договор о сотрудничестве с научной структурой ЮАР — отраслевым институтом Coaltech и North-West University, провели технологические исследования, изготовили установку по обогащению угля, ввели ее в эксплуатацию и начали заниматься промышленной эксплуатацией установки, исследуя обогатимость углей разных месторождений юга Африки. Однако после введения пандемийных ограничений и карантина в 2020 году сотрудничество было приостановлено. В настоящее время научные исследования на установке продолжаются, так как технология признана перспективной для внедрения на рынке ЮАР и соседних стран, — говорит Степаненко.

По его словам, сейчас непонятно, как выстраивать экономические отношения со странами Африки, потому что банковские переводы не проходят как из России в Африку, так и обратно.

— Мы работаем с ЮАР на экспорт и на импорт, но не понимаем, как в настоящее время поставлять технологии для рудоперерабатывающих предприятий с учетом проблем в финансовом секторе и логистике. Белорусские банки, например, готовы проводить операции с африканскими банками, а российские не дают никаких решений, — говорит Степаненко. — Морская логистика затруднена чрезвычайно. И это все при том, что технология новосибирской компании прописана в головном отраслевом институте ЮАР как технология, рекомендованная для повсеместного использования.

Сергей Соколов, комментируя специфику работы с африканскими странами, обращает внимание еще на один нюанс: в Африке не так много валюты и желания ее отдавать, поэтому репатриация валюты — это одно из искусств, обеспечивающих успех торговых операций со странами этого континента.

— Искусство заключается в том, чтобы не просто потеснить поставщиков продуктов питания из ЕС за счет более интересной стоимости предложения, но и получить правильную конверсию в деньги, — говорит Соколов.

По его словам, выходом из ситуации могут стать бартерные операции, а максимально эффективно работать с ними могут сегодня только компании малого и среднего бизнеса.

— Предприниматели могут быстро провести операции в 3-4 оборота и при этом заработать. У крупных компаний с их длительной процедурой согласования такой возможности нет, — комментирует собеседник редакции. — По всей видимости, на федеральном уровне это понимают, поэтому в России полным ходом идет возвращение бартерных операций в легальную практику. В Таможенном кодексе РФ возможности международного бартера сохранились, думаю, что в течение 2023-2024 годов они вернутся и в Налоговый кодекс РФ.

Сергей Соколов пояснил, что налоговики должны понять методологию учета бартерных операций на зарубежной и российской стороне. После этого компании МСБ активизируют работу с партнерами из Африки.

— Многие российские предприятия рассматривают африканский рынок как перспективный для дальнейшего развития. Но есть определенные барьеры: к примеру, для экспорта косметики обязательна регистрация в местных Министерстве импорта и Министерстве здравоохранения; египтяне больше заинтересованы в покупке сырья с целью переработки и производства в своей стране, так как в Египте находятся много разных заводов-изготовителей, — добавляют в новосибирском Центре поддержки экспорта.

Плюсов больше

Сергей Соколов считает, что выход на новые рынки — это, в принципе, путь для компаний малого и среднего бизнеса, так как предпринимателям постоянно приходится принимать точечные решения, а поставить процессы на поток получается далеко не сразу. Сложные переговоры, гибкость не подходят крупным компаниям, так как несут очень высокие риски, а МСБ «натаптывает ногами» такие дороги.

— Лет 10 назад именно компании МСБ открывали для Сибири экзотичный и коммунистический Китай, а сегодня это ключевой партнер ВЭД для Новосибирской области. За прошлый агросезон область стала лидером по поставке сельхозпродукции в КНР, и это не случайность, а подтверждение, что новые рынки — это история малого бизнеса, — комментирует Сергей Соколов. — Уверен, что из открытия Африки, связанного не с конъюнктурой, а с тем, что нам сложно работать на других рынках, можно получить ряд серьезных преимуществ. Призываю новосибирских предпринимателей пошире открыть глаза, отбросить стереотипы и посмотреть на экономику, растущую на 5% от ВВП в год, быть активными в поездках, не бояться африканских заболеваний и считать прибыль.

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Собеседник редакции также отметил, что РЭЦ предоставляет малому бизнесу компенсацию 25% расходов, что в случае организации поставок в Африку может стать для предпринимателя конкурентным преимуществом. С 1 января 2024 года экспортерам молочной продукции будут компенсировать даже не 25%, а 100% затрат на логистику. Постановление размещено на сайте правовой информации.  Приоритетными направлениями обозначены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры. Увеличение компенсации ―  следствие затоваривания рынка.

В Центре поддержки экспорта Новосибирска также подчеркивают, что господдержка помогает сгладить барьеры: как минимум — лингвистические, как максимум ― транспортные.

Андрей Степаненко уверен, что у некоторых стран Африки — хороший потенциал для импорта продвинутых технологий, которые им могут предложить российские компании:

― Уровень квалификации и ответственности персонала в университетской отраслевой науке, в горных энергетических компаниях ЮАР очень высокий, поэтому с точки зрения вхождения с новыми технологиями рынок этой страны очень перспективный.

Ранее редакция сообщала о том, что в российских школах будут преподавать африканские языки. 

Фото pixabay ― mindy94

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Рубрики : Бизнес Промышленность ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Африка

Теги : Экспорт в Африку Центр поддержки экспорта Сергей Соколов Сергей Голубицкий РусИнТех Сервис Новосибирскхлебопродукт Максим Останин КОТЭС – Инновационные Технологии Дмитрий Кочергин Гормашэкспорт АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС Андрей Степаненко Александр Аксененко


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