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Впервые в Кольцово пройдет Здоровый субботник — настоящий праздник здоровья для всей семьи!

  • 15/03/2023, 13:04
здоровый субботник
Здоровый субботник – это интерактивная выставка медицинских возможностей (медучреждений и технологий) и сегодня это настоящий семейный праздник.

25 марта 2023 года в субботу в ФОЦ на Кольцово, 12а пройдет Здоровый субботник!

Здоровый субботник – это интерактивная выставка медицинских возможностей (медучреждений и технологий) и сегодня это настоящий семейный праздник.

Здоровый субботник проходит при поддержке Минздрава НСО, Администрации наукограда Кольцово и Комитета по здравоохранению НОО «Опора России».

Активности Здорового субботника работают с 11-00 до 16-00/17-00 (в формате информационной услуги) и специально разработаны для семей с детьми!

25 марта 2023 года на Здоровом субботнике работают следующие зоны*:

  1. ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ. Вы можете проверить зрение в рамках данной зоны и обсудить с экспертами имеющиеся офтальмологические проблемы.
  2. ЗОНА ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ СТОМАТОЛОГИИ. В рамках этой зоны можно задать свои вопросы стоматологам, дети смогут пройти мастер-класс по чистке зубов и гигиене полости рта.
  3. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ. Знаете какой у вас уровень сахара, холестерина? Давно измеряли сатурацию? Данные показатели здоровья можно проверить в рамках данной зоны на Здоровом субботнике. В рамках данной зоны можно задать свои вопросы врачу-терапевту.
  4. ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ДВИЖЕНИЯ:

Специалисты проконсультируют по вопросам правильной осанки, здоровья позвоночника, научат вести эффективную профилактику. В рамках этой зоны будут работать мастер-классы и другие интерактивы для детей и взрослых.

  1. ЗОНА ФЛЮОРОГРАФИИ. В специальном мобиле можно пройти флюорографию и узнать, есть ли проблемы и требуется ли идти к врачу. Зона работает до 16-00 (перед входом в ФОЦ).
  2. ЗОНА ПРОВЕРКИ РОДИНОК. Простая родинка может стать большой проблемой или даже фатальной проблемой. Между тем проверив ее своевременно можно не получить проблем со здоровьем в ближайшем будущем. В специальном мобиле врачи проверят ваши родинки и проконсультируют по вопросам здоровья. Зона работает до 16-00 (перед входом в ФОЦ).
  3. ЗОНА КАРДИОЛОГИИ. В рамках этой зоны можно задать свои вопросы врачу-кардиологу, пройти тесты на здоровье сердечно-сосудистой системы.
  4. ЗОНА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. Знаете, как важно знать, как оказывать первую доврачебную помощь, пока скорая еще не приехала? Как важно ее оказать! На Здоровом субботнике покажем и научим, чтобы вы не растерялись в момент ЧП.
  5. ЗОНА ДИАГНОСТИКИ НА ИППП и ВИЧ. Давно проверялись на ИППП? В специальном мобиле можно пройти тест анонимно и узнать больше о состоянии своего здоровья. Зона работает до 16-00 (перед входом в ФОЦ).
  6. ЗОНА СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ. Давно мечтали научиться правилам северной ходьбы? У вас есть все шансы научиться на МК всем хитростям скандинавской ходьбы.
  7. ЗОНА СИБИРСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ.
  8. ЗОНА ЛЕКТОРИЯ. С участием ведущего проводится ряд лекций от врачей на площадке. В формате вопрос/ответ.
  9. ЗОНА ПЕДИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ. В рамках этой зоны можно задать вопрос детским психологам.

Подробная информация на сайте мероприятия.

*ВСЕ АКТИВНОСТИ ЗДОРОВОГО СУББОТНИКА ПРОХОДЯТ В ФОРМАТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ (заключения не выдаются) и СОСТАВ АКТИВНОСТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

Организаторы мероприятия: ММА «МЁД», ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики», Комитет по здравоохранению НОО «Опора России».

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Регионы: Новосибирск

Теги : здоровый субботник


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