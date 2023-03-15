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Вторичка или новостройка: какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать?

  • 15/03/2023, 12:09
недвижимость в Новосибирске
Когда решающий фактор при выборе квартиры — время и нужно въехать как можно скорее, стоит рассмотреть жилье в сданных новостройках.

Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» – «Расцветай на Обской».

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе — многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры.

— Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию, — рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

  1. Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до станции метро «Речной вокзал». Можно дойти за 15-20 минут.
  2. Остановки общественного транспорта.
  3. Михайловская набережная.
  4. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

недвижимость в Новосибирске

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где детям будет комфортно и безопасно.

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерском интерьере можно найти плавность речной волны,  прочность природного камня и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейное жилье с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры площадью 72,7 кв. м и 87 кв. м с продуманными и функциональным планировками — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

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Современное зонирование придомовой территории «Расцветай на Обской» предполагает наличие уединенных уголков, где можно поработать.

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Офис продаж ГК «Расцветай»:
ул. Красный проспект, 165
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

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