Вторичка или новостройка: какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать?

Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» – «Расцветай на Обской».

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе — многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры.

— Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию, — рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до станции метро «Речной вокзал». Можно дойти за 15-20 минут. Остановки общественного транспорта. Михайловская набережная. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерском интерьере можно найти плавность речной волны, прочность природного камня и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейное жилье с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры площадью 72,7 кв. м и 87 кв. м с продуманными и функциональным планировками — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

Дзен

Телеграм-канал

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»