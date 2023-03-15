В суд поступило дело в отношении главы Центрального округа Новосибирска

В суд Железнодорожного района поступили материалы уголовного дела по статье «Халатность» в отношении главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова. Об этом сообщает пресс-служба суда. Чиновнику инкриминируют скандальную историю с памятной стелой неподалёку от площади Калинина, которая летом прошлого года была демонтирована, по информации мэрии Новосибирска с целью реставрации, а впоследствии возвращена на место.

Стелу с площади Калинина могут переселить на территорию госпиталя Сергей Канунников, будучи осведомленным о том, что памятник, является бесхозным объектом, не числится в реестре муниципальной собственности, в нарушение действующего законодательства, имея реальную возможность надлежащим образом исполнить свои должностные обязанности в отношении выявленного объекта, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, — сообщают в суде. — Не организовал направление документов о признании права муниципальной собственности на объект, вследствие чего последний не был включен в реестр муниципальной казны, не обеспечил его поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

При этом отметим ряд примечательных моментов. Во-первых, мэрия Новосибирска озаботилась бесхозными, в том числе памятными объектами, вроде указанной стелы уже после того, как история получила скандальную огласку и ее взял под контроль главный следователь России Александр Бастрыкин в сентябре прошлого года.

Вскоре к делу подключилась областная прокуратура. А уже в октябре вице-мэр Анна Терешкова, выступая с докладом перед депутатами горсовета? официально анонсировала инвентаризацию бесхозных памятных объектов.

Во-вторых, как следует из ст. 125 Гражданского кодекса РФ, манипуляции с муниципальным имуществом – это полномочия органа местного самоуправления, каковым в данной ситуации является мэрия Новосибирска, в то время, как администрация Центрального округа и других городских районов – её структурные подразделения. Ещё раз напомним, что до этого все телодвижения вокруг старой стелы официально комментировали лично глава города и его профильный заместитель.

— Объяснения властей о необходимости восстановления стелы помогли избежать тяжёлых уголовных последствий: мог быть поставлен вопрос о попытке злонамеренного уничтожения памятника, — комментировало издание «Центр деловой жизни» в конце прошлого года. — По сути, следователи получили приказ из Москвы — возбудить дело и прикрутить к нему виновных. Громоотводом стал Канунников, возглавляющий Центральный округ, на территории которого и развернулись события вокруг стелы.

Ранее редакция сообщала о скандальной истории с портретами героев.