Более 100 тысяч новосибирцев сохранили право на набор соцуслуг

Более 100 тысяч жителей Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) по линии Социального фонда, сохранили за собой право получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде (полностью весь набор или отдельные его части). Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Новосибирской области.

Отмечается, что полным пакетом набора соцуслуг пользуются 58,8 тыс. новосибирцев. Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля составляет 1 469,74 рубля в месяц.

Соцпакет включает в себя бесплатное лекарственное обеспечение по медицинским показаниям, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от получения услуг в пользу их денежного эквивалента.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты рассказали, когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке.