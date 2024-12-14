Впервые за последние девять месяцев стоимость автомобилей с пробегом выросла в России

В ноябре 2024 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в РФ достигла 1,47 миллиона рублей. По сравнению с октябрём, цена увеличилась на 1,4%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», впервые за последние девять месяцев средняя стоимость подержанных автомобилей в России продемонстрировала рост.

В феврале текущего года этот показатель достиг своего максимума — 1,61 миллиона рублей. Однако в последующие восемь месяцев, с марта по октябрь, он неуклонно снижался и к середине осени составил 1,45 миллиона рублей.

Специалисты объясняют рост цен на вторичном рынке в последний осенний месяц экономическими факторами. Повышение утильсбора, ослабление курса рубля и инфляция заставляют продавцов увеличивать стоимость автомобилей, которые они выставляют на продажу.

Но несмотря на ноябрьский рост, в годовом сравнении подержанные автомобили сейчас стоят дешевле. По сравнению с ноябрем 2023 года их средняя цена снизилась на 12%, что составляет примерно 200 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в полтора раза за год увеличился выпуск легковых автомобилей в России. С конвейеров заводов сошло почти 600 тысяч легковушек.