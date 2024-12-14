Рекламодателям

Мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске

  • 14/12/2024, 10:30
Автор: Ольга Кирсанова
Мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске
Иностранцы возмущены «высылками» на родину и запретами на въезд

Проживающие в Новосибирской области мигранты попросили защиты у Уполномоченного по правам человека в регионе. Гости из ближнего зарубежья недовольны «беспределом» силовиков, которые выявляют среди них нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.

За 2024 года 18 иностранных специалистов пожаловались новосибирскому омбудсмену на рейды правоохранителей, а также на проблемы с получением заветного российского гражданства.

— При этом на иностранцев от россиян поступила только одна жалоба, — сообщила новосибирский омбудсмен Елена Зерняева изданию Сиб.фм.

Отметим, что в этом году силовые ведомства регулярно проводят проверочные мероприятия по местам скопления мигрантов. Очень часто среди иностранцев  выявляются нарушители миграционного законодательства.

В начале декабря полицейские проверили более двух тысяч приезжих, работающих в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. К мероприятию также были подключены сотрудники ДПС, которые уделили внимание гостям из ближнего зарубежья на дорогах региона. В результате рейдов правоохранители обнаружили 242 нелегальных мигранта. 66 из них помещены в спецприёмник для последующей депортации. Кроме того, в отношении 186 непрошенных гостей принято решение о неразрешении въезда в РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что на территорию бывшего дисциплинарного батальона на улице Малыгина, бесцеремонно оккупированного гостями из Средней Азии, нагрянул СОБР.

Источник фото: VN.ru

8

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : омбудсмен Елена Зерняева Мигранты жалобы на силовиков


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Женщин этот удар чаще всего настигает в возрасте 50 лет
Все материалы
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске
14/12/24 10:30
Общество Право&Порядок
Впервые за последние девять месяцев стоимость автомобилей с пробегом выросла в России
14/12/24 9:30
Мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил полномочия
13/12/24 19:08
Власть Отставки и назначения Политика
Новосибирская компания подала в арбитраж более 160 исковых заявлений к приставам
13/12/24 19:00
Бизнес Право&Порядок
Застройщику «Новомарусино» вынесли приговор по трем преступлениям
13/12/24 18:30
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
По результатам осенней серии игр ФК «Сибирь» ухудшил свои позиции в профлиге
13/12/24 18:00
Власть Спорт
В селе Сокур Мошковского района на улицах бьют фонтаны, а дети мерзнут в садике
13/12/24 17:45
Власть Общество
«Вектор» объявил торги на достройку корпуса, незавершенного «СпецТрансСтроем»
13/12/24 17:30
Бизнес
Дело Александра Мысика передано в суд в Новосибирске
13/12/24 16:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирск на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров
13/12/24 16:30
Бизнес Общество
В Новосибирске не хватает семидесяти процентов дворников
13/12/24 16:00
Общество
В САХ заявили, что почти 20% отходов в Новосибирской области вывозят за свой счет
13/12/24 15:31
Бизнес Общество
Единый телефон диспетчерской службы Новосибирска 051 перестанет работать с 2025 года
13/12/24 15:00
Общество
Аферисты создают цифровые копии карт россиян, используя шпионское ПО
13/12/24 14:53
Финансы
Первую лыжню в Новосибирске открыли в Бугринской роще
13/12/24 14:30
Общество
Звезду «Москва слезам не верит» обокрал на 4 млн мошенник из Новосибирска
13/12/24 14:15
Право&Порядок
Переселенцы из Германии потенциально готовы основать поселение под Новосибирском
13/12/24 14:00
Власть Недвижимость Общество
В новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор
13/12/24 13:45
Бизнес Отставки и назначения
Новосибирский центр дорожного движения потратит 14 млн рублей на туалеты
13/12/24 13:30
Бизнес Власть Общество
Мигрант украл отару овец у сельского фермера под Новосибирском
13/12/24 13:10
Общество Право&Порядок
Популярное
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Изгнанные из России мигранты заявились в Новосибирск и попали за решётку
12/12/24 19:30
Пенсионерке выплатят 500 тысяч за сломанное бедро у больницы под Новосибирском
12/12/24 14:30
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
11/12/24 17:45
Поезд насмерть сбил человека в Новосибирской области
11/12/24 13:00
Новости компаний
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30
Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области
12/12/24 10:05
Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке
12/12/24 9:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
11/12/24 10:33
Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска
10/12/24 10:25
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска