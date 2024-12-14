Мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске

Проживающие в Новосибирской области мигранты попросили защиты у Уполномоченного по правам человека в регионе. Гости из ближнего зарубежья недовольны «беспределом» силовиков, которые выявляют среди них нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.

За 2024 года 18 иностранных специалистов пожаловались новосибирскому омбудсмену на рейды правоохранителей, а также на проблемы с получением заветного российского гражданства.

— При этом на иностранцев от россиян поступила только одна жалоба, — сообщила новосибирский омбудсмен Елена Зерняева изданию Сиб.фм.

Отметим, что в этом году силовые ведомства регулярно проводят проверочные мероприятия по местам скопления мигрантов. Очень часто среди иностранцев выявляются нарушители миграционного законодательства.

В начале декабря полицейские проверили более двух тысяч приезжих, работающих в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. К мероприятию также были подключены сотрудники ДПС, которые уделили внимание гостям из ближнего зарубежья на дорогах региона. В результате рейдов правоохранители обнаружили 242 нелегальных мигранта. 66 из них помещены в спецприёмник для последующей депортации. Кроме того, в отношении 186 непрошенных гостей принято решение о неразрешении въезда в РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что на территорию бывшего дисциплинарного батальона на улице Малыгина, бесцеремонно оккупированного гостями из Средней Азии, нагрянул СОБР.