В ожидании заседания ЦБ банки повышают ставки по сберегательным продуктам

По прогнозам аналитиков банка объем привлечения средств населения в банковской системе продолжит рост. В 2024 году он составит около 12%, в первую очередь – за счет рублевых накоплений, которые по-прежнему будут расти более активными темпами. До конца этого года портфель накоплений физлиц в национальной валюте приблизится к 40 трлн рублей. Значительную роль в этом сыграет ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России.

В ожидании пятого раунда повышения регулятором ключевой ставки кредитные организации начали поднимать ставки по вкладам и накопительным счетам.

«В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера, банк установил максимальную доходность на уровне, на котором, по его прогнозам, будет установлен размер ключевой ставки на ближайшем заседании.

«Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам», — рассказал Георгий Горшков.

В банке фиксируют пиковую активность вкладчиков в России. В ноябре портфель рублевых депозитов банка вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Этот результат стал рекордным за отдельный месяц текущего года. В декабре тренд продолжился – объем привлеченных средств клиентов за первую половину месяца составил около 100 млрд рублей.

Напомним, очередное заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря.