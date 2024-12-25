Врач Кормилина в Новосибирске рассказала о погибших от алкоголя в Новый год

Во время празднования Нового года возрастает количество обращений в медицинские учреждения с алкогольным отравлением. Согласно статистике, 30% пациентов, которые поступают с таким диагнозом, не выживают.

— Необходимо очень сильно задуматься, прежде чем употреблять алкоголь, и максимально исключить употребление алкоголя в новогодние праздники. Надо помнить, что все-таки новогодние праздники — это в первую очередь общение, карнавал, хорошее настроение, — сообщила в пресс-центре ТАСС Ольга Кормилина, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера.

Она считает, что в это время года особенно важно уделять больше внимания своим близким и находить время для того, на что в течение года не хватало времени, например, на просмотр фильмов или чтение книг.

В 2024 году в медицинские учреждения региона с алкогольным отравлением обратились 106 пациентов, 39 из них скончались. В 2023 году этот показатель был на 20% выше.

— Мы видим тенденцию к снижению, и будем надеяться, что этот тренд продлится и в 2025 год, — подчеркнула главврач.

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