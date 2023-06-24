Новосибирцы стали чаще искать на картах города офлайн-кинотеатры

В мае новосибирцы на 89,3% чаще искали на картах офлайн-кинотеатры. В среднем по России этот показатель составил 60%. К таким вводам пришли эксперты геосервиса 2ГИС.

По данным 2ГИС, количество построенных маршрутов в кинотеатры в мае 2023 года в городах-миллионниках выросло на 45,2% в сравнении с маем 2022 — сильнее всего в Уфе (на 103%), в Новосибирске (на 100%), Краснодаре (тоже на 100%), Санкт-Петербурге (на 87%) и в Волгограде (на 57%). В Москве маршрутов в кино стало больше на 49%.

— В мае на экранах было много качественного и долгожданного контента — только в этом месяце вышло порядка 50 картин, не считая тех, что продолжили собирать с апреля. Всем этим фильмам пришлось конкурировать с сарафаном «Вызова», поэтому разнообразие жанров было представлено максимальное. Хорошо зарабатывали народные комедии типа «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Кунг-фу жеребец» и «Юра дворник», хоррор «Мегалодон», классный семейный контент — «Яга и книга заклинаний» и «Трио в перьях 2». Было представлено и много артовых фильмов, типа докудрамы «Кто убил Блекберри». Любителей мелодрам привлек «14+ Продолжение». Успех каждого отдельного фильма сработал на синергию, что и обеспечило внимание зрителей к кинотеатрам. Очевидно, что и без Голливуда тоже есть, что смотреть — рассказала президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Она подчеркнула, что количество кинотеатров за последние 12 месяцев значительно не изменилось — сейчас в миллионниках, по данным 2ГИС, работают 388 кинотеатров. Это на 2,3% меньше, чем было в июне 2022 года (397). Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в пятёрку крупных городов по числу кинотеатров входят Нижний Новгород, Новосибирск и Казань.

Ранее редакция рассказывала, что в распределении бюджетных средств на кино будут участвовать служители церкви.