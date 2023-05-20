Три наиболее частых причины появления акне у взрослых назвала эксперт

По словам Светланы Евдокимовой, дерматолога, косметолога Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ»), появление множественных кожных воспалений (акне) — заболевание многофакторное. И, поскольку универсального решения этой проблемы не существует, специалист порекомендовала обращаться к врачу.

В беседе с издание «Газета.Ru» она рассказала о трех наиболее частых причинах появления акне у взрослых.

Гормональный дисбаланс

Угревая сыпь появляется в результате нарушения деятельности сальных желез — повышенное или пониженное выделение кожного сала заканчивается закупоркой выводящих протоков, которые, в свою очередь, воспаляются.

Преимущественно это случается на фоне гормональных изменений: у подростков — в пубертатный период, у женщин — во время беременности, после аборта или при отмене гормональных контрацептивов, у мужчин — в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена или из-за приема анаболических стероидов для «роста мышц, пояснила врач.

Сбой в работе внутренних органов

Появление угревых высыпаний бывает следствием несбалансированного питания или нарушения работы ряда органов и систем: эндокринных желез и надпочечников, репродуктивной системы (поликистоз яичников), желудочно-кишечного тракта (хронический дисбактериоз, желчнокаменная болезнь, панкреатит) или лор-органов (хронический тонзиллит). В связи с этим помочь с решением проблемы акне могут не только врачи-дерматологи и косметологи, но и другие профильные специалисты, отметила специалист.

Неподходящая косметика, неправильное или недостаточное очищение кожи, частое применение агрессивных средств по уходу

Все это может послужить благоприятной средой для развития болезнетворной микрофлоры и так же спровоцировать воспалительный процесс.

По словам Светланы Евдокимовой, только врач может предложить эффективное решение или комбинацию методов. Не стоит самостоятельно проводить какие-либо процедуры в домашних условиях.

— Проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Пройдите дополнительные обследования (анализы крови, кала, мочи), а также консультации у гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, уролога или лор-врача, заключила эксперт.

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