Мэрия заплатит 500 тысяч женщине за сломанную ногу в Новосибирске

Новосибирская мэрия заплатит полмиллиона рублей за полученную женщиной травму возле городской администрации.

Инцидент произошел в январе 2023 года, когда жительница Новосибирска получила перелом двух костей левой ноги при падении возле городской администрации.

Прокуратурой Центрального района была проведена проверка.

— Установлено, что в результате некачественной уборки наледи, в том числе ввиду отсутствия антигололедных реагентов на территории, расположенной напротив здания мэрии г. Новосибирска вблизи выхода № 4 со станции метро «Площадь Ленина» женщина получила серьезные травмы. Полученные повреждения оцениваются как тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Прокурор обратился в суд с иском к мэрии с требованием выплаты компенсации морального вреда.

— Центральным районным судом Новосибирска требования прокурора удовлетворены, мэрия выплатит женщине компенсацию в размере 500 тысяч рублей, — добавили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор добился через суд возмещение морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу незаконно уволенного сотрудника предприятия.