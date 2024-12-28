Врачи Новосибирска советуют заменить шампанское компотом на Новый год

До Нового года остаётся всего несколько дней. 28 декабря— последний рабочий день в этом году. Новосибирцы активно готовятся к празднику и совершают набеги на продуктовые магазины.

Врачи рекомендуют не злоупотреблять алкоголем на Новый год.

— В 100 мл сухого вина содержится 64 ккал, в 100 мл сладкого – уже около 100 ккал, а крепкие напитки содержат 200-250 ккал в 100 мл жидкости. Намного выше калорийность сладких ликеров: в одной стопке — до 350 ккал, что равно калорийности эклера с белковым кремом, — сообщают авторы ТГ-канала регионального Минздрава.

Известно, что алкоголь стимулирует аппетит. Это связано с тем, что этиловый спирт, попадая в организм, блокирует выработку нейромедиаторов, которые отвечают за чувство насыщения. В результате человек, сидящий за праздничным столом, не может остановиться и постоянно подкладывает себе еду.

Заменить алкоголь можно употреблять соки, морсы или домашние компоты, рекомендует Минздрав Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что врач Кормилина в Новосибирске рассказала о погибших от алкоголя в Новый год. Сейчас наблюдается снижение пациентов с алкогольным отравлением.