После Нового года в Новосибирске вырастут цены на безалкогольные напитки

Широко представленные на новосибирских прилавках напитки от «Черноголовки», «Садов Придонья», «Боржоми» и других производителей после 1 января подорожают на 9-15 %. Компании уведомили об этом ритейлеров, ссылаясь на повышение с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию и увеличивающиеся издержки, рассказал «Коммерсант».

Всего ритейлерам направили уведомления шесть компаний, производящих безалкогольные напитки. Известно, что больше всего производители поднимают цены на газировку.

Производители связывают грядущее подорожание с ростом цен на упаковки на 6–8,5%, сырья для напитков, а также увеличением рыночной стоимости кофейных зерен: арабики — на 28%, робусты — на 66%. Помимо этого, у компаний выросли затраты на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг. В «Боржоми» одной из причин называют высокую ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и рост стоимости складского, производственного и логистического персонала. Повышение акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки также сыграло свою роль. Напомним, недавно Госдума одобрила повышение акцизов на безалкогольную продукцию с января 2025 года, в том числе на сладкие напитки — с 7 руб. до 10 руб. за литр.

Аналитики «Нильсен» подсчитали, что с ноября 2023 по ноябрь 2024 года натуральные продажи безалкогольных напитков в целом по России выросли на 9%, денежные — на 23,1%. Больше всего увеличились продажи сока — на 25,3%, на втором месте энергетики — на 15,1%, воды — на 12,2%, смузи — на 10,6%, соков — на 9,6%, холодного чая — на 8,7%, кваса — на 8,3%, газированных напитков — на 2,2%.

Напомним, цены на соки и газировки выросли на 20 % в конце лета прошлого года. Тогда удорожание было вызвано падением курса рубля. В тех же «Садах Придонья» индексация составила 10% на фоне подорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

В Новосибирской области зарегистрировано два предприятия по производству напитков «Черноголовка» и «Борожоми». Новосибирский завод «Аквалайф» (входит в группу компаний «Черноголовка») специализируется на выпуске безалкогольных напитков собственных торговых марок группы: лимонадов и бутилированной воды «Черноголовка», напитков «Байкал», «Байкал грин» и Fantola, а также работает как контрактное производство, в том числе для компании PepsiCo. Также в регионе работает компания по производству минеральной воды ООО «Карачинская звезда», связанная со структурами «Альфа-групп» IDS Borjomi Russia. Летом у компании сменился собственник.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за 9 месяцев 2024 года в регионе произведено безалкогольных напитков — 40,8 млн. дкл. (110,8%), воды минеральной —930,8 млн. полулитров (120,3%). Индекс производства напитков составил 114,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что продажу безалкогольных тонизирующих напитков ограничат в Новосибирской области. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.