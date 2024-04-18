Врачи спасли девушку с деформацией грудины и пороком сердца в Новосибирске

В Новосибирске хирурги Центра Мешалкина и НИИТО провели операцию по спасению 17-летней пациентки.

Даша родилась со сложным пороком сердца и выраженной деформацией костных структур в области груди. Как рассказывает мама девушки, Екатерина, порок сердца у дочери диагностировали внутриутробно, и сразу после рождения её перевели в Томский кардиоцентр, где на третий день жизни она была прооперирована.

После открытой кардиохирургической операции с продольным рассечением грудины в области средней и нижней трети грудины сформировались «ложный сустав» и выраженная воронкообразная деформация. Неправильно сросшиеся костные структуры достигли 3-й степени — края грудины вдавились в правый желудочек сердца и мешали его нормальной работе.

— Благодаря нашим кардиологам Дарья всегда вела полноценный и достаточно активный образ жизни. Она училась в обычной школе, окончила музыкальную и художественную школы, занималась спортом. Конечно, мы понимали особенности и возможности её организма, всегда соблюдали противопоказания, но её диагнозы не являлись препятствием для самореализации. В подростковом возрасте исправление деформации стало необходимым из-за того, что грудина начала сдавливать внутренние органы, в том числе и сердце», — объясняет Екатерина.

Семья девочки обратилась к специалистам Новосибирского НИИТО.

— В случае Дарьи операцию провести было необходимо, так как из-за давления в грудной клетке возникли серьёзные нарушения работы сердца, дыхательной системы, что грозило осложнениями в будущем. Стало ясно, что помочь нашей пациентке может только адресный многопрофильный подход хирургов разных специализаций, который позволил объединить наши компетенции, соединить всё оборудование и обеспечение для выполнения этой хирургии, — рассказал врач-травматолог-ортопед ННИИТО Василий Суздалов.

По согласованию с родителями девочки два федеральных центра — ННИИТО и НМИЦ провели совместную операцию, которая прошла успешно с обеих сторон.

В послеоперационном периоде кровоток в правых отделах сердца пациентки улучшился. Деформация грудной клетки скорректирована, давление на сердце и органы дыхания устранено, а также хирургам удалось добиться положительного эстетического эффекта.

Сейчас Даша восстанавливается и готовится сдавать экзамены в университет, чтобы исполнить свою мечту — стать дизайнером.