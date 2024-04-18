Стало известно, где этим летом смогут искупаться новосибирцы

В этом году в Новосибирске увеличивается количество локаций, где будут представлены подогреваемые бассейны. По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, в этот список входят парк-отель «Хвоя», парк-отель «Поляна Verde», МОРЕ SPA в санатории «Сибиряк», парк-отель «Сосновый бор», «Мира Парк» и «Мира Термы», аквапарк «Лидер Лэнд», «Барвиха», отель «Борвиха», бальнеологический курорт PARUS medical resort & SPA, а также база отдыха « Маяк».

Кроме того, она перечислила топ-пляжей, которые популярны у новосибирцев и гостей города.

— Это Центральный пляж Академгородка, где мы видим развитие малого бизнеса и будем поддерживать проекты, которые там создаются. Это пляжи «Бумеранг», «Звезда», где мы видим комплексное развитие территории и пляж парк-отеля «Хвоя», — отметила Павлова.

Стоит отметить, что статус Центрального пляжа Академгородка до сих пор не определен. В прошлом году он официально не работал, третий год подряд. Хотя, практика прошлых лет показывает, что в теплую погоду он переполнен отдыхающими. Дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке общественники и представители мэрии обсуждали еще летом 2022 года.

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось, что мэрия Новосибирска получит Центральный пляж Академгородка в безвозмездное пользование на три года.

До 2024 года арендатором пляжа является ООО «Сан-Сити». Сообщалось, что разработкой проекта обустройства Центрального пляжа занимается архитектурная мастерская «АдаптикА».

Ранее редакция рассказывала о том, что остров Кораблик хотят взять в аренду в Новосибирске.